Manuel Broekman is vrijdag door de rechtbank in Amsterdam vrijgesproken van aanranding. Een vrouw had aangifte tegen de acteur gedaan van een incident dat in juli 2020 zou hebben plaatsgevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een werkstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een schadevergoeding van 2.000 euro geëist. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs. De enige getuige die is gehoord, de eigenaar van een café, heeft de aanranding naar eigen zeggen niet gezien. De aanklaagster krijgt geen schadevergoeding. Het OM heeft twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

De vrouw vertelde in de rechtbank dat ze Broekman in 2020 ontmoette, toen hij in beschonken toestand om een selfie vroeg. Bij het maken van de foto zou de acteur met zijn hand onder haar beha zijn gegaan, haar borst hebben vastgegrepen en daarna nog in haar kruis hebben gegrepen.

Broekman ontkende dat er iets was gebeurd. "Omdat ik bekend ben, word ik al zeventien jaar wekelijks gevraagd om op de foto te gaan met voor mij onbekende mensen. Dit maakt dat ik me dit specifieke fotomoment niet meer kan herinneren. Wel kan ik met zekerheid zeggen dat ik op welk fotomoment dan ook nooit iemand heb aangeraakt op een plek die niet gepast is."

Inmiddels hebben twee andere vrouwen ook melding gemaakt van vergelijkbare situaties die zouden zijn ontstaan bij ontmoetingen met de acteur.