De rechter doet vrijdag uitspraak in de aanrandingszaak die tegen Manuel Broekman is ingediend. De acteur kan een werkstraf van 240 uur opgelegd krijgen, maar zegt zelf onschuldig te zijn. Wat is er in de zomer van 2020 gebeurd?

Manuel Broekman is acteur. Mogelijk ken je hem van de serie Feuten, waarin hij Bram speelde, of heb je hem gezien in Verliefd op Ibiza. Het zou ook heel goed kunnen dat de 35-jarige acteur je alleen maar bekend voorkomt: jaren geleden was hij het model in een reclamecampagne van de Etos. Gehuld in slechts een handdoek stond hij op diverse billboards en kartonnen reclame-uitingen van de drogisterijketen.

In de laatste jaren heeft Broekman amper nog in films gespeeld. Zijn laatste acteerproject dateert uit 2017, toen hij in de dramaserie Spitsbroers zat. Binnenkort is hij wel weer in de bioscopen te zien: de acteur speelt in de film Zwanger & Co van Johan Nijenhuis.

In de zomer van 2020 was de acteur dus niet heel actief, maar werd hij nog steeds herkend. Een barvrouw van een cocktailbar in Amsterdam maakte met Broekman een selfie toen hij haar begon te betasten. De acteur stelde de selfie overigens zelf voor: volgens de barvrouw was hij op dat moment duidelijk onder invloed van alcohol. Omdat ze hem als acteur had herkend, stemde ze toe.

Tijdens het maken van de selfie ging Broekman eerst met zijn hand onder haar beha, pakte hij vervolgens haar borst vast en greep hij daarna in haar kruis, verklaarde de barvrouw. Ze zegt hem meteen te hebben weggeduwd, waarbij zijn telefoon op de grond viel. "Sorry, sorry, het spijt me echt", zou Broekman gezegd hebben.

In de rechtbank las de vrouw een emotionele brief voor. "Je wist wat je deed en je wist dat ik het niet wilde. Ben je het niet gewend, Manuel, dat een meisje zich níét tot jou aangetrokken voelt? Ik kan me voorstellen dat je dat vaker hebt gedaan en ermee bent weggekomen. Je bent immers een mooie jongen, met acteer- en muziektalent."

Ook Broekman, die niet in de rechtbank was toen de strafeis werd uitgesproken, liet een brief voorlezen. "Omdat ik bekend ben, word ik al zeventien jaar wekelijks gevraagd om op de foto te gaan met voor mij onbekende mensen. Dit maakt dat ik me dit specifieke fotomoment niet meer kan herinneren. Wel kan ik met zekerheid zeggen dat ik op welk fotomoment dan ook nooit iemand heb aangeraakt op een plek die niet gepast is."

Inmiddels hebben twee andere vrouwen melding gemaakt van vergelijkbare voorvallen. Tijdens de laatste zitting (op 21 januari) hadden deze twee vrouwen nog geen aangifte gedaan. Naast een werkstraf van 240 uur is ook een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist.