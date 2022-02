De rechter in de misbruikzaak tegen de Britse prins Andrew heeft een verzoek ingediend om vier getuigen te horen. Volgens The Daily Beast is een van die namen Robert Olney, die tot 2004 werkte als assistent van de prins.

De rechter wil Olney horen over onder meer de communicatie tussen Andrew en zijn Amerikaanse vriend Jeffrey Epstein, de van kindermisbruik verdachte miljardair die zichzelf in 2019 van het leven beroofde in de gevangenis.

Epstein zou Virginia Giuffre, het vermeende slachtoffer dat de prins heeft aangeklaagd, in 2001 hebben gedwongen op zeventienjarige leeftijd seks te hebben met de Britse royal, die de beschuldigingen ontkent.

Een andere getuige is een persoon die beweert Andrew destijds met Giuffre in een nachtclub te hebben gezien. De rechter wil bovendien de echtgenoot en de psycholoog van Giuffre horen. Alle getuigen is gevraagd om voor 29 april een verklaring af te leggen.

