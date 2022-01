Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vrijdag een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden geëist tegen acteur Manuel Broekman. De 35-jarige acteur zou in de zomer van 2020 een vrouw hebben aangerand.

Ook eiste de officier van justitie een schadevergoeding van 2.000 euro, mede omdat de vrouw therapie heeft moeten volgen, meldt verslaggever Maaike Polder van NH Nieuws op Twitter.

De acteur zou het kruis, de billen en borsten van de destijds twintigjarige vrouw op of omstreeks 4 juli 2020 hebben betast. De vermeende aanranding vond plaats in Amsterdam, zij was op dat moment bezig met haar werkzaamheden als barvrouw. Bij het maken van een selfie zou de acteur haar hebben betast.

Volgens haar advocaat hebben zich nog twee vrouwen gemeld die zeggen iets soortgelijks te hebben meegemaakt met Broekman.

Broekman, die niet aanwezig was in de rechtszaal, heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Wel liet de acteur een brief voorlezen door zijn advocaat, waarin hij onder meer zei dat hij zich het moment van de foto niet kan herinneren en dat hij "nog nooit tijdens zo'n moment iemand heeft aangerand".

De acteur is binnenkort te zien in de romantische komedie Zwanger & Co. De film van Johan Nijenhuis zou begin 2022 uitkomen, maar de bioscopen zijn momenteel gesloten vanwege de lockdown.

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.