The voice of Holland ligt sinds zaterdag onder vuur. Meerdere mensen die voor de talentenjacht werkten, worden via het YouTube-programma BOOS beschuldigd van seksueel wangedrag en machtsmisbruik. Dit is wat we tot nu toe weten.

1. Bandleider Jeroen Rietbergen geeft wangedrag toe en stapt op

Jeroen Rietbergen was sinds 2010 pianist en bandleider van The voice of Holland. Hij geeft toe dat hij een aantal jaar geleden "meerdere contacten van seksuele aard" had met vrouwen die bij het programma betrokken waren. Ook stuurde hij ze seksueel getinte berichten. Of ze kandidaten of medewerkers waren, is niet duidelijk. Rietbergen zegt dat zijn opdrachtgever hem op zijn gedrag aansprak en dat hij ervoor in therapie is gegaan.

"De therapie heeft ervoor gezorgd dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen", zegt hij. Zijn relatie met tv-persoonlijkheid Linda de Mol strandde door zijn wangedrag, maar de twee zijn inmiddels weer samen.

Ondanks alles bleef Rietbergen bij The Voice, tot deze zaterdag. Want toen de beschuldigingen in het nieuws kwamen, gaf hij zijn gedrag toe en stapte hij op. Ook biedt hij aan de vrouwen zijn excuses aan.

2. Er ligt een aangifte tegen coach Ali B

Rietbergen is niet de enige die onder vuur ligt. Tegen The Voice-coach en rapper Ali B ligt een aangifte om seksueel wangedrag. Via Instagram zegt Ali B "100 procent overtuigd" te zijn van zijn onschuld. "Het gaat om een beschuldiging van iets dat lang geleden zou zijn gebeurd, maar daar is niets van waar. Het is niet concreet, ik kan me niet verdedigen, maar de schade is wel aangebracht."

De rapper vindt de gang van zaken "erg onrechtvaardig". Hij zegt dat de politie hem nog niet heeft opgeroepen, maar overal aan mee zal werken. Ook heeft hij vertrouwen in het onderzoek, zegt hij.

Details over de aangifte zijn niet bekend. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie (OM) en een eventuele rechtszaak moet blijken of Ali B schuldig is.

3. YouTube-programma BOOS bracht de zaak aan het rollen

De bom barstte door het BNNVARA-programma BOOS. In de YouTube-show van presentator Tim Hofman worden vermeende misstanden aan de kaak gesteld. Dat varieert van oplichting via Marktplaats tot beschuldigingen van seksueel wangedrag. Dat laatste gebeurde een paar jaar geleden ook al rond het RTL-programma De Villa.

"In het voorjaar van 2021 kreeg de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag bij The voice of Holland", schrijft omroep BNNVARA. De redactie deed lang onderzoek en sprak afgelopen woensdag onder anderen Rietbergen aan op zijn gedrag. Dat zorgde ervoor dat Rietbergen uiteindelijk bekende. Ook maakte RTL zaterdagmorgen bekend The Voice voorlopig niet uit te zenden.

4. BOOS kreeg 'tal van reacties' van slachtoffers en getuigen bij The Voice

Vorig jaar deed Hofman een oproepje of mensen meer informatie hadden over fout gedrag bij talentenjachten. Daarop kwamen "tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice", zegt BNNVARA. "Het gaat daarbij niet alleen om aanklachten tegen Rietbergen, maar tegen meerdere personen binnen het programma."

Of ze daarmee Ali B bedoelen, en/of misschien andere mensen, zegt de omroep niet. Donderdag om 16.00 uur verschijnt de BOOS-aflevering over het vermeende foute gedrag op YouTube. Eerder publiceren kan niet, zegt Hofman.

5. RTL zegt dat het niets afwist van Rietbergens gedrag

Tv-zender RTL zegt dat het niet op de hoogte was van Rietbergens wangedrag. "Het nieuws is pas afgelopen week tot ons gekomen via Tim Hofman", zegt een woordvoerder van RTL.

Dat lijkt misschien gek, omdat Rietbergen zegt dat "zijn opdrachtgever" hem aansprak op zijn foute gedrag. Maar RTL was niet Rietbergens opdrachtgever. The voice of Holland wordt op dit moment geproduceerd door het bedrijf ITV, en eerder door Talpa. Het is niet duidelijk wie het programma produceerde tijdens het foute gedrag van Rietbergen.

Over de vermeende misstanden van andere The Voice-betrokkenen zegt de zender niets.