De Britse prins Andrew mag zijn eretitels en militaire titels per direct niet meer gebruiken, zo werd donderdagavond bekend. Welke gevolgen heeft dit in de praktijk voor hem? En kunnen we hem nog verwachten bij publieke gelegenheden?

Andrew moet afstand doen van in totaal twaalf militaire titels. De prins trad in 1979 in dienst van de Britse koninklijke marine, waarvoor hij ruim twintig jaar werkzaam was als helikopterpiloot (onder meer tijdens de Falklandoorlog). Gedurende die tijd ontving hij meerdere titels, maar die mag hij gelijk van zijn cv schrappen.

Ook diverse eretitels verdwijnen. Deze titels krijgen leden van het koninklijk huis wanneer ze aandacht besteden aan een bepaald goed doel of een bepaalde organisatie. In 2018 mocht Andrew ruim tweehonderd van deze titels dragen. Toen Virginia Giuffre de prins in 2019 beschuldigde van seksueel misbruik, besloten veel organisaties om hun samenwerking met de prins stop te zetten. Andrew mag de titels dus per direct niet meer dragen. Het gaat om titels die zijn toegekend na samenwerkingen met onder meer het Britse nationaal ballet en de London Metropolitan University.



Prins Andrew behoudt de titel His Royal Highness (Zijne Koninklijke Hoogheid), maar mag deze niet meer gebruiken tijdens officiële gelegenheden. Dat betekent in de praktijk dat hij niet meer aanwezig zal zijn tijdens koninklijke gelegenheden. Zo zal hij waarschijnlijk niet aanwezig zijn bij het Platinum Jubilee, het evenement dat begin februari wordt gevierd omdat zijn moeder, koningin Elizabeth, zeventig jaar op de troon zit.

De prins is niet de eerste Britse royal die zijn aanspreektitels niet meer draagt. De recentste verliezers van deze titels waren prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle, die in 2020 uit de Britse koninklijke familie stapten en hun titels als gevolg daarvan afstonden. In de jaren negentig waren prinses Diana en Sarah Ferguson de eerste Britse royals die hun koninklijke titel in moesten leveren. Zij moesten dat doen na hun scheidingen van respectievelijk prins Charles en prins Andrew.

Andrew mag zich vooralsnog nog wel de hertog van York noemen. Mogelijk verdwijnt deze titel wel als hij inderdaad schuldig wordt bevonden in de zaak die Giuffre tegen hem is gestart.

Wat op dit moment ook onveranderd blijft, is zijn plek in de lijn van troonopvolging. De prins is echter negende in de rij, dus de kans dat hij staatshoofd wordt is vrijwel nihil.

Er is nog niets bekend over een eventuele stop van de uitkering die Andrew krijgt vanuit het Britse koninklijk huis. De precieze hoogte van dit bedrag is niet bekend, al kreeg de prins toen hij nog koninklijke taken uitvoerde zo'n 249.000 pond (bijna 300.000 euro) per jaar.

Ook is niet duidelijk of hij afstand moet doen van zijn woning. Sinds 2004 woont hij in de Royal Lodge in het Windsor Great Park, dat toebehoort aan de Britse koninklijke familie. Overigens woont Andrews ex-vrouw Sarah Ferguson, met wie hij nog altijd bevriend is, ook op het landgoed en verblijven zijn dochters Beatrice en Eugenie er regelmatig.