Virginia Giuffre heeft voor het eerst gereageerd op het besluit van de Amerikaanse rechter die woensdag oordeelde dat zij een zaak mag starten tegen de Britse prins Andrew. De activiste is blij dat de zaak doorgang vindt en hoopt op gerechtigheid voor haar en andere slachtoffers van seksueel misbruik.

Giuffre bedankt haar advocatenteam en zegt blij te zijn met de kans "om de waarheid boven tafel te krijgen".

"Dit helpt me gerechtigheid te zoeken bij degenen die mij en ook zo veel anderen hebben gekwetst. Het is altijd mijn doel geweest om te laten zien dat de rijken en machtigen niet boven de wet staan en ter verantwoording moeten worden geroepen."

Giuffre, die zelf een organisatie oprichtte die zich inzet voor slachtoffers van mensenhandel, betrekt ook degenen die hetzelfde hebben meegemaakt in haar verhaal. "Ik bewandel dit pad niet in mijn eentje, maar samen met ontelbaar andere slachtoffers van seksueel misbruik en mensenhandel."

Ook de advocaten van Andrew reageerden op het besluit van de rechter. Zij laten weten er niet door verrast te zijn en zeggen dat "dit nog niets zegt over de juistheid van Giuffres beweringen". Het team van de prins denkt dat deze zaak er een van de lange adem kan zijn. "Dit is een marathon, geen sprint. De hertog zal zich blijven verdedigen."

Prins mag titels niet meer gebruiken

Giuffre zou door miljardair Jeffrey Epstein en zijn vermeende handlanger Ghislaine Maxwell zijn "gerekruteerd" en zijn misbruikt op Epsteins landgoederen in New York, in Palm Beach en op de Caribische eilanden. Ook prins Andrew zou zich aan haar hebben vergrepen.

Eind 2019 deed de prins, die het misbruik ontkent, in een interview met de BBC eenmalig zijn verhaal. Vier dagen later liet hij weten geen openbare taken meer te verrichten voor het Britse koninklijk huis. Donderdag werd bekend dat hij zijn eretitels en militaire titels niet meer mag gebruiken.