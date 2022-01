Met instemming van de Britse koningin Elizabeth mag prins Andrew zijn militaire titels niet meer gebruiken. Zo mag hij zich geen koninklijke hoogheid meer noemen. Het nieuws volgt een dag nadat bekend was geworden dat de zoon van Elizabeth voor de rechter wordt gedaagd wegens vermeend seksueel misbruik.

"Met de goedkeuring en instemming van de koningin zijn de militaire banden en koninklijke patronaten van de hertog van York teruggegeven aan de koningin", deelt het Britse koningshuis donderdagavond. "De hertog van York zal geen publieke taken uitvoeren en zal zich in deze zaak verdedigen als burger."

Alleen koningin Elizabeth is als zittende vorst strafrechtelijk onschendbaar. In de praktijk wordt prins Andrew niet anders behandeld dan de gemiddelde Britse burger. Zijn straf zal dan ook niet anders zijn dan die van een niet-koninklijke persoon die voor eenzelfde vergrijp wordt veroordeeld. Naar verwachting zal hij, indien schuldig bevonden, een miljoenenbedrag aan het vermeende slachtoffer Virginia Giuffre moeten betalen.

Een celstraf behoort niet tot de mogelijkheden, omdat deze zaak een civiele procedure (tussen twee partijen) en geen strafrechtelijke zaak betreft.

Volgens Britse media heeft Elizabeth dit besluit genomen in samenspraak met haar andere kinderen, zoons Charles en Edward en dochter Anne. De militaire titels zouden worden verdeeld onder andere leden van de Britse koninklijke familie.

Prins is niet meer actief voor koninklijk huis

Woensdag werd bekend dat de prins voor de rechter moet komen wegens vermeend misbruik van Giuffre. Zij zou door miljardair Jeffrey Epstein en zijn vermeende handlanger Ghislaine Maxwell zijn "gerekruteerd" en zijn misbruikt op Epsteins landgoederen in New York, Palm Beach en de Caribische eilanden. Ook Andrew zou zich aan haar hebben vergrepen.

Eind 2019 deed de prins, die het misbruik ontkent, in gesprek met de BBC eenmalig zijn verhaal. Vier dagen later liet hij weten geen openbare taken meer te verrichten voor het Britse koninklijk huis.