Prins Andrew moet zich toch voor de rechter verantwoorden in de misbruikzaak die werd aangespannen door Virginia Giuffre, zo werd woensdag bekend. Dit staat hem de komende tijd (mogelijk) te wachten.

Waar gaat de zaak over? De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener door miljardair Jeffrey Epstein werd 'uitgeleend' aan prins Andrew om misbruikt te worden. Ze zou in 2001 op drie verschillende momenten seks hebben gehad met de zoon van de Britse koningin Elizabeth. Dat gebeurde naar verluidt in Londen, New York en op een privé-eiland van Epstein. De prins heeft die bewering steeds weersproken. Epstein overleed in augustus 2019. Giuffre heeft een civiele zaak aangespannen, die door de rechtbank in New York wordt behandeld.

Een Amerikaanse rechter oordeelde woensdag dat de aanklacht van Virginia Giuffre gewoon kan worden behandeld. Prins Andrew had er alles aan gedaan om een streep door de zaak te zetten. Zo stelde hij via zijn advocaten onder meer dat de zaak niet rechtsgeldig is omdat deze is aangespannen in de Verenigde Staten, terwijl Giuffre inmiddels in Australië woont.

Ook voerde hij aan dat Giuffre in 2009 een schikking trof met Jeffrey Epstein, waarin zou zijn vastgelegd dat Giuffre afstand heeft gedaan van haar recht om de prins aan te klagen. De rechter ging hier echter niet in mee.

Prins Andrew kan in beroep gaan tegen de beslissing van de rechter. Dat kan op verschillende manieren. Een van die manieren is het indienen van een zogenoemde motion of reconsideration, waarbij hij de rechter vraagt de zaak opnieuw te bekijken. Zo'n motie kan bijvoorbeeld worden ingediend als hij van mening is dat de rechter de wet niet op de juiste manier heeft toegepast of wanneer er nieuw bewijsmateriaal is in de zaak.

Een andere optie is in beroep gaan bij het hof van beroep voor het tweede circuit. In de Verenigde Staten zijn in totaal twaalf circuits, die allemaal een bepaalde regio vertegenwoordigen. Het tweede circuit gaat over de staten Connecticut, New York en Vermont.

Als dat laatste gebeurt, komt de zaak voor een aantal rechters. Als die niet in Andrews voordeel beslissen, kan hij de zaak ook nog laten voorkomen voor het gehele tweede circuit óf het hooggerechtshof vragen naar de zaak te kijken. Het hooggerechtshof kan bepalen of het de zaak daadwerkelijk wil behandelen. Uiteraard zorgt elke vorm van beroep voor vertraging in de zaak.

Ook een schikking is mogelijk. Als beide partijen met elkaar in gesprek gaan en tot een overeenkomst komen, zou de rechtszaak van de baan zijn. Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Volgens ingewijden zou Giuffre geen enkel schikkingsvoorstel willen accepteren.

De hele zaak zal een tijd gaan duren. Omdat Giuffre heeft gezegd dat ze emotionele schade heeft opgelopen door toedoen van prins Andrew, zal haar hele leven onder de loep worden genomen in de rechtszaal. Daarbij komen onder meer haar opleidingen aan bod, haar medische geschiedenis, therapieën die ze heeft gevolgd en banen die ze heeft gehad.

Het zou heel raar zijn als prins Andrew besluit om niet te getuigen. "De jury zou zich dan ook afvragen waarom hij dat niet wil", aldus advocaat Mitchell Garabedian, die al decennialang slachtoffers van seksueel misbruik bijstaat, in The Guardian.