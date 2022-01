Chris Noth is niet langer te zien in de laatste aflevering van de Sex and the City-reboot And Just Like That... na diverse beschuldigingen van seksueel misbruik aan zijn adres. Dit is waar de betreffende vrouwen hem van beschuldigd hebben.

Chris Noth ontkent alles In een reactie op de eerste beschuldigingen heeft Noth gezegd dat er niets van klopt. De acteur spreekt van valse beschuldigingen.

Anoniem vermeend slachtoffer 1, alias Zoe

De veertigjarige Zoe (niet haar echte naam) treedt begin december als eerste naar buiten met een beschuldiging. Aan The Hollywood Reporter vertelt ze in 2004 te zijn verkracht door Noth. Destijds was de vrouw 22 jaar. Ze kent de acteur van haar werk in de entertainmentindustrie. De vrouw werd door hem meerdere malen onheus bejegend en hij zou haar ook seksueel getinte berichten hebben gestuurd. De voormalige werkgever van Zoe heeft dit bevestigd.

Anoniem vermeend slachtoffer 2, alias Lily

De destijds 25-jarige Lily (niet haar echte naam) ontmoet Noth als ze serveerster is in een nachtclub. "Ik was echt onder de indruk van hem. Hij probeerde me te versieren, dat was duidelijk, en ik voelde me gevleid. Ik wist dat hij getrouwd was." Noth vroeg om haar nummer en vroeg haar uit. Het uitje eindigde in een whiskybar. "Hij probeerde me steeds te zoenen en ik stond dat toe. Maar hij werd steeds agressiever en ik had nee moeten zeggen en weg moeten gaan. Maar voor ik het wist, stond hij recht voor me, met zijn broek op zijn enkels." Daarna zou Noth haar nog een bericht hebben gestuurd waarin stond dat hij hoopte dat ze het incident "niet verkeerd" opnam.

Anoniem vermeend slachtoffer 3, alias Ava

Een nu dertigjarige vrouw beschuldigt de acteur halverwege december van seksueel misbruik toen zij achttien jaar oud was en bij een club werkte. Noth, destijds 55, zou haar ongewenst hebben aangeraakt en hebben gezoend. Hij zou ook geprobeerd hebben haar te verkrachten, maar omdat ze ongesteld was, had ze een tampon in en zag hij ervan af. Ava (niet haar echte naam) deed haar verhaal bij haar manager, maar die geloofde niet dat zijn vaste klant zoiets zou doen en ontsloeg haar.

Zoe Lister-Jones

Actrice Zoe Lister-Jones, bekend van series als Life in Pieces en New Girl, schrijft in een reactie op de getuigenissen van de twee vrouwen dat ook zij een nare ervaring met Noth heeft gehad. Op Instagram noemt ze de acteur een seksueel roofdier. "Toen ik in een nachtclub in New York werkte, zat hij constant achter de serveersters aan. Hij gedroeg zich totaal ongepast."

Lisa Gentile

Singer-songwriter Lisa Gentile ontmoet Noth in 1998, wanneer zij als serveerster in een restaurant werkt. Zij beschuldigt de acteur in december 2021 van seksueel misbruik. Noth was één van de vaste klanten van het restaurant en zou Gentile vier jaar na de eerste ontmoeting aangeboden hebben haar naar huis te brengen. Daarna zou hij haar naar zich toe hebben getrokken, gekust hebben en haar borsten hebben aangeraakt. Volgens Gentile zei de acteur daarna dat hij haar carrière zou verwoesten als ze iemand ooit iets over het voorval zou vertellen.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.