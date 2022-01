Elk moment kan bekend worden dat prins Andrew wordt vervolgd wegens misbruik. Welke straf kan de Britse royal krijgen als hij schuldig wordt bevonden aan het misbruiken van de destijds vijftienjarige Virginia Giuffre? En heeft het feit dat hij lid van een koninklijke familie is daar invloed op?

Waar gaat de zaak over? De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener door miljardair Jeffrey Epstein is 'uitgeleend' aan prins Andrew om misbruikt te worden. Ze zou in 2001 op drie verschillende momenten seks hebben gehad met de zoon van de Britse koningin. Dat gebeurde naar verluidt in Londen, New York en op een privé-eiland van Epstein. De prins heeft die bewering steeds weersproken. Epstein overleed in augustus 2019. Giuffre heeft een civiele zaak aangespannen, die door de rechtbank in New York wordt behandeld. Elk moment kan de rechter uitspraak doen en wordt bekend of de prins inderdaad wordt vervolgd.

Prins Andrew is de zoon van koningin Elizabeth. Zij is als zittende vorst strafrechtelijk onschendbaar en de ministers dragen verantwoordelijkheid voor haar. Net als in Nederland, waar ministers verantwoordelijk zijn voor de eventuele misstappen die koning Willem-Alexander begaat.

Dat geldt niet voor haar familie. In de praktijk wordt prins Andrew niet anders behandeld dan de gemiddelde Britse burger. Zijn straf zal dan ook niet anders zijn dan die van een niet-koninklijke persoon die voor eenzelfde vergrijp wordt veroordeeld.

Het advocatenteam van Giuffre heeft al laten weten een schadevergoeding te eisen. Deze vergoeding staat in verhouding tot zijn vermogen; in dit geval kan dat oplopen tot een bedrag van meer dan 10 miljoen pond (bijna 12 miljoen euro). Naar verluidt heeft de prins een vermogen van ruim 30 miljoen pond. Omdat het inkomen van de koninklijke familie met belastinggeld wordt betaald, betekent dit dat Britse burgers indirect voor de boete zouden betalen.

Een gevangenisstraf zal de prins niet hoeven uitzitten, omdat het een civiele procedure (tussen twee partijen) en geen strafrechtelijke zaak is.

Aangezien de prins Brits staatsburger is, kan een Amerikaanse rechter geen arrestatiebevel afdwingen als hij weigert te betalen. De zaak zou dan eerst voor de Britse rechter gebracht moeten worden. De zaak wordt door de rechtbank van New York behandeld, omdat Giuffre Amerikaans staatsburger is.

Volgens deskundigen kan het vanwege de complexiteit van de zaak nog jaren duren voordat de rechtszaak plaatsvindt. "Er zullen enorme juridische hindernissen zijn in de federale rechtbank voordat ze zelfs maar kunnen beginnen met procederen", zegt Spencer Kuvin, die meerdere slachtoffers van Jeffrey Epstein bijstond. "Het zou me niet verbazen als het minimaal vijf jaar zou duren, mits de zaak voor die tijd niet geseponeerd wordt."

376 Zo kwam prins Andrew in het nauw

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.