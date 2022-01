De Britse prins Andrew moet toch voor de rechter verschijnen in het kader van de misbruikzaak die is aangespannen door Virginia Giuffre, maakte een Amerikaanse rechter woensdag bekend.

Mocht de 61-jarige zoon van de Britse koningin Elizabeth schuldig worden bevonden, dan moet hij mogelijk een schadevergoeding van miljoenen euro's betalen.

Een celstraf behoort niet tot de mogelijkheden, omdat de prins inwoner van het Verenigd Koninkrijk is. De politie in Londen deed al eerder onderzoek naar de zaak, maar staakte dit nadat ze het bewijs had bekeken.

Volgens Britse media heeft de prins nog één mogelijkheid om de zaak aan te vechten. Vermoedelijk zal zijn advocatenteam beargumenteren dat de zaak niet in New York behandeld kan worden, omdat de prins en de Amerikaans-Australische Giuffre daar niet wonen.

Giuffre klaagde de prins vorig jaar in New York aan en trof in 2009 een schikking met Jeffrey Epstein. Ze beschuldigde hem eveneens van seksueel misbruik en zou bij de schikking een miljoenenbedrag hebben ontvangen. Epstein overleed in augustus 2019 in zijn cel.

Prins Andrew en zijn advocaten vermoeden dat destijds ook is afgesproken dat Giuffre geen mensen met banden met de omstreden multimiljonair kan aanklagen. De advocaat van Giuffre heeft al gezegd dat de deal in zijn ogen niet relevant is voor het proces tegen de prins. De rechter bevestigt dit.

Prins niet meer actief voor koninklijk huis

De inmiddels 38-jarige Giuffre zegt dat ze als tiener door Epstein is 'uitgeleend' aan prins Andrew om misbruikt te worden. Ze zou in 2001 op drie verschillende momenten seks hebben gehad met de zoon van de Britse koningin. Dat gebeurde naar verluidt in Londen, in New York en op een privé-eiland van Epstein. De prins heeft die bewering steeds weersproken.

Eind 2019 deed de prins in gesprek met de BBC eenmalig zijn verhaal. Vier dagen later liet hij weten geen openbare taken meer te verrichten voor het Britse koninklijk huis. Koningin Elizabeth heeft nooit gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van haar zoon.