Deze week wordt bekend of de misbruikzaak tegen prins Andrew inderdaad doorgaat. De Brit doet er alles aan om een streep door de zaak te laten halen, maar het lijkt erop dat de Britse prins aan het kortste eind gaat trekken.

Prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth en prins Philip, staat al sinds zijn studietijd bekend als 'Randy Andy' en 'the party prince'. "Ik weet niet waarom ik die titel ooit heb gekregen, want zoveel feestte ik niet", vertelde de prins tijdens een veelbesproken interview dat Emily Maitlis in 2019 met hem had.

Andrew verkeert in het gezelschap van de rijkste mensen ter wereld en ontmoet zo ook financier en multimiljonair Jeffrey Epstein, die hij kent via zijn studievriendin Ghislaine Maxwell. Naar verluidt ziet hij Epstein meerdere keren per jaar. In 2005 krijgt Epstein voor het eerst te maken met beschuldigingen van seksueel misbruik en komt naar buiten dat hij in de voorgaande jaren meerdere minderjarige meisjes heeft betaald voor seks.

In 2015 wordt de naam van Andrew voor het eerst in verband gebracht met de zaak-Epstein. Twee vrouwen spannen een zaak tegen de financier aan en een van hen, Virginia Giuffre, zegt tot drie keer toe ongewenst seks met de Britse prins te hebben gehad. Ze was toen nog minderjarig. In 2019 zegt Johanna Sjoberg, een van Epsteins vermeende slachtoffers, ook seksueel te zijn misbruikt door Andrew. Beide keren weerspreekt de prins de beschuldiging.

Epstein, inmiddels veroordeeld voor mensenhandel, pleegt in augustus 2019 zelfmoord in zijn gevangeniscel. In een reactie op het nieuws laat de prins weten dat hij "tijdens de beperkte tijd die hij met hem heeft doorgebracht, nooit enig gedrag bij Epstein heeft opgemerkt dat heeft geleid tot zijn arrestatie en veroordeling".

De naam van de prins is dan al lang en breed besmet, maar Andrew besluit eenmalig in een interview met BBC Newsnight zijn verhaal te doen. De journalist vraagt Andrew ook naar de details uit Giuffres beschuldiging aan het adres van de prins. Ze zei met hem te hebben gedanst in een club en dat hij "hevig aan het zweten was". De prins stelt dat dit "medisch onmogelijk is" vanwege "een overdosis adrenaline" die hij in zijn tijd als helikopterpiloot in de Falklandoorlog heeft gehad.

Vier dagen na dit interview laat Buckingham Palace weten dat Andrew een stap terug doet en geen openbare taken meer voor het koninklijk huis zal uitvoeren. Dat gebeurt op verzoek van de prins zelf, hoewel later wordt beweerd dat zijn oudere broer Charles dat wilde.

Giuffre geeft enkele weken daarna zelf een interview aan de BBC. Hierin vertelt ze gedetailleerder over het vermeende misbruik. Zij beweert bovendien dat Maxwell haar dwong seks te hebben met de prins. Andrew ontkent wederom.

In de zomer van 2021 dient Giuffre een officiële aanklacht in en de politie van Londen opent een onderzoek. De advocaat van de prins zegt dat zijn cliënt niet aangeklaagd kan worden, omdat Giuffre jaren geleden een schikking met Epstein heeft getroffen. In de documenten zou zijn vastgelegd dat Giuffre destijds afstand heeft gedaan van haar recht om de prins aan te klagen.

In oktober 2021 wordt bekend dat de politie het onderzoek na gesprekken met Giuffre en het opnieuw bekijken van bewijs heeft gestaakt. Wel moet de prins onder ede worden verhoord over het mogelijk seksueel misbruik. Dit verhoor vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats.

Het advocatenteam van Andrew wuift opnieuw met de schikking die Giuffre heeft getroffen en zegt dat het niet gerechtvaardigd is om hem voor de rechter te roepen. De rechter besluit dat de deal openbaar moet worden gemaakt.

Prins Andrew en zijn advocaten wagen nog een poging om een streep door de zaak te laten halen. Ze stellen dat de rechtszaak niet rechtsgeldig is, omdat die is aangespannen in de Verenigde Staten, terwijl de inmiddels 38-jarige Giuffre in Australië woont. De rechter gaat daar niet in mee.

Ook zou de getroffen schikking niet voldoende zijn om de zaak tegen Andrew af te wenden. Volgens de Britse krant The Telegraph staat er namelijk niet expliciet in dat de prins niet kan worden aangeklaagd. Dinsdag wordt tijdens een zitting besproken of de zaak doorgaat. Het kan een paar dagen duren voordat dit besluit wordt genomen.