Prins Andrew en zijn advocaten hebben een nieuw plan bedacht om onder de rechtszaak uit te komen die is aangespannen door Virginia Giuffre. Zij beweert dat de Britse prins haar heeft gedwongen om seks met hem te hebben. Volgens de advocaten van Andrew woont Giuffre feitelijk niet in de Verenigde Staten, maar in Australië. Daardoor zou haar aanklacht niet rechtsgeldig zijn.

De advocaten van de prins zeggen dat Giuffre de afgelopen negentien jaar grotendeels in Australië heeft doorgebracht. De Amerikaanse rechtbank heeft daardoor mogelijk geen zeggenschap over de zaak, aldus het team van Andrew. Dat wil dat de beschuldiger van de prins onder ede vragen komt beantwoorden over haar woonplaats.

Giuffre heeft zelf aangegeven dat ze een inwoner is van de Amerikaanse staat Colorado. Een van haar advocaten reageerde gefrustreerd op de nieuwe juridische strategie van de prins. Die wordt omschreven als de "zoveelste vermoeiende poging" om het proces te torpederen.

De tweede zoon van koningin Elizabeth zou Giuffre zo'n twintig jaar geleden hebben misbruikt toen ze jonger dan achttien jaar was. Ze zou geronseld zijn door de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein, die destijds bevriend was met de prins. Het misbruik zou zich onder meer hebben afgespeeld in een huis van Ghislaine Maxwell, de vriendin van Epstein.

Prins Andrew spreekt de beschuldigingen tegen. Eerder stelden zijn advocaten ook dat Giuffre zeventien was op het moment van het vermeende misbruik, en dat dat in New York de leeftijd is waarop iemand seksueel meerderjarig is. Om die reden moet ze volgens de advocaten nog maar met bewijzen komen dat ze gedwongen werd om tegen haar wil seks te hebben met de prins.