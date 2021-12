Acteur Chris Noth, die vorige week door twee vrouwen is beschuldigd van seksueel misbruik, is ontslagen uit de serie The Equalizer. Intussen hebben ook zijn collega's uit Sex and the City op de beschuldigingen gereageerd.

"Chris Noth maakt per direct niet langer deel uit van de cast van The Equalizer", laten zender CBS en producent Universal Television weten.

De 67-jarige Noth speelde sinds dit jaar een rol in de remake van de gelijknamige producties uit de jaren tachtig. CBS laat weten dat er nog één aflevering met de Sex and the City-acteur verschijnt, die reeds is opgenomen.

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon, tegenspelers van Noth in Sex and the City en het vervolg And Just Like That... hebben inmiddels gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van hun collega.

De actrices deelden alle drie dezelfde verklaring op hun sociale media, waarin ze zeggen achter de vrouwen te staan. "We zijn erg bedroefd door de aantijgingen rond Chris Noth", aldus het trio. "We steunen de vrouwen die naar voren zijn gekomen met hun pijnlijke ervaringen. We weten dat dat heel moeilijk moet zijn geweest en we juichen het toe dat ze dit hebben gedaan."

Noth ontkent beschuldigingen

Twee vrouwen deden vorige week onafhankelijk van elkaar hun verhaal over Noth in The Hollywood Reporter. Zij beschuldigen hem van verkrachting. Het misbruik zou in 2004 en 2015 hebben plaatsgevonden.

Na het relaas van de twee vrouwen meldde een derde vermeend slachtoffer zich bij The Daily Beast. Zij zegt dat ze in 2010 ternauwernood kon wegkomen toen Noth haar tot seks probeerde te dwingen. De acteur ontkent, zijn management liet eerder weten hem niet meer te vertegenwoordigen.