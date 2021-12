Blake Stuerman, die jarenlang werkzaam was als assistent van Bryan Singer, beschuldigt de X-Men-regisseur van misbruik. Singer werd al eerder aangeklaagd wegens vermeend seksueel misbruik.

De inmiddels dertigjarige Stuerman was achttien jaar en Singer 43 jaar toen ze elkaar leerden kennen. Tijdens hun eerste seksuele contact was de assistent dronken en "wist hij niet dat hij ook 'nee' mocht zeggen".

Daarna zou Singer hem vaker gedwongen hebben tot seks en Stuerman ook verboden hebben om met anderen te daten. Hierbij chanteerde hij hem. "Hij had volledig de controle over me", vertelt Stuerman, die aan Variety ook persoonlijke berichtjes en mails van Singer deelt die zijn verhaal ondersteunen.

Stuerman, die in 2013 werd ontslagen als assistent van Singer, spreekt van "mentaal en emotioneel misbruik" en heeft sindsdien last van paniekaanvallen.

Het is niet de eerste keer dat de regisseur wordt beschuldigd van misbruik. Zo diende Cesar Sanchez-Guzman in 2017 een aanklacht in waarin hij beweerde dat Singer hem in 2003 had misbruikt tijdens een feestje op een jacht in Seattle. Hij was destijds minderjarig. De twee troffen een schikking in de zaak.

In 2019 schreef The Atlantic een artikel over de X-Men-regisseur waarin vier nieuwe mannen beweerden door Singer te zijn misbruikt. In sommige van die gevallen zouden de mannen in kwestie minderjarig zijn geweest.

Stuerman zegt Singer eerst verdedigd te hebben, maar "realiseert zich nu dat hij het slachtoffer is van een heel krachtige, rijke en vooral zieke man". De advocaat van de regisseur ontkent de aantijgingen. "Dit verhaal is opruiend en zeer lasterlijk."