De Amerikaanse acteur Chris Noth is aangeklaagd wegens seksueel misbruik. Twee vrouwen (40 en 31 jaar) besloten los van elkaar contact op te nemen met The Hollywood Reporter en hun verhaal te delen.

De twee vrouwen werden hiertoe bewogen door And Just Like That..., de vervolgserie van het wereldberoemde Sex and the City die Noth weer in de schijnwerpers bracht. In beide series vertolkt de 67-jarige acteur de rol van Mr. Big.

Het ene incident vond plaats in 2004, het andere in 2015. Zoe, het pseudoniem van de vrouw die zegt zeventien jaar geleden door Noth te zijn misbruikt, werkte bij een bedrijf dat veel beroemdheden als klant had en leerde zodoende Noth kennen. Ze spraken met elkaar af. Tijdens een van de ontmoetingen zou de acteur haar hebben verkracht.

Lily, pseudoniem van de vrouw die Noth leerde kennen in 2015, werkte in het VIP-gedeelte van een nachtclub in New York. De twee raakten aan de praat en Noth nodigde Lily, die naar eigen zeggen te veel alcohol had gedronken, uit in zijn appartement. Daar zou hij misbruik hebben gemaakt van de situatie en haar hebben verkracht.

"Deze aantijgingen kloppen niet", laat Noth weten in een verklaring. "'Nee' betekent altijd 'nee'; die grens overschrijd ik nooit. De ontmoetingen met deze vrouwen vonden plaats met wederzijdse instemming. Ik heb geen idee waarom ze nu worden geuit, maar wat ik wel weet: deze vrouwen heb ik niet aangerand."

Noth speelde gedurende zijn carrière in tientallen films. Naast zijn rol in Sex and the City is de acteur ook bekend van Law & Order en The Good Wife. Hij is sinds twintig jaar samen met actrice Tara Lynn Wilson, met wie hij in 2012 trouwde. Ze hebben samen twee zonen van dertien en één jaar.