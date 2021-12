Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat de geheime deal tussen miljardair Jeffrey Epstein en vermeend slachtoffer van misbruik Virginia Giuffre openbaar moet worden gemaakt. De deal heeft invloed op de rechtszaak tegen de Britse prins Andrew, die door Giuffre wordt beschuldigd van seksueel misbruik.

Na een aanklacht tegen Epstein wegens seksueel misbruik, zou Giuffre volgens de verdediging van de prins in 2008 tot een geheime overeenkomst met de miljardair zijn gekomen. In die deal zou ook staan dat ze afstand doet van het recht om Andrew aan te klagen. De rechter heeft besloten dat deze deal uiterlijk 22 december openbaar gemaakt moet worden, meldt The Guardian.

Giuffre zegt dat Andrew haar meermaals heeft misbruikt in 2001, toen ze zeventien jaar oud was. Hij heeft alle beschuldigingen tegengesproken.

De advocaten van de prins kregen in oktober toestemming om de deal in te zien. De schikking kan alleen openbaar worden gemaakt, als er geen geldig bezwaar komt van de beheerders van Epsteins nalatenschap.

Epstein werd niet alleen door Giuffre beschuldigd van seksueel misbruik. Het onderzoek naar de vele beschuldigingen werd stopgezet vanwege zijn dood. De Amerikaan beroofde zichzelf in 2019 van het leven in de gevangenis, waar hij vastzat in afwachting van een rechtszaak. Het proces tegen zijn vermeende rechterhand Ghislaine Maxwell is eind november begonnen.