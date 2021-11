De Belgische televisiemaker, presentator en acteur Bart De Pauw heeft zich schuldig gemaakt aan het lastigvallen van zes actrices en andere vrouwen met wie hij samenwerkte. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden, heeft de rechter bepaald.

De Pauw bombardeerde zijn slachtoffers, onder wie de bekende actrices Maaike Cafmeyer en Lize Feryn, met onder meer opgewonden tekstberichten. Hij blijft die zelf afdoen als onschuldig geflirt, al bood hij tijdens de rechtszaak wel zijn excuses aan.

De 53-jarige presentator is in België bekend van programma's als Buiten De Zone, Het Geslacht De Pauw, De Mol, Quiz Me Quick en De Biker Boys. De Pauw werd ruim drie jaar geleden al aan de kant gezet door Koeken Troef!, zijn eigen productiehuis.

In 2017 bood hij al excuses aan voor zijn grensoverschrijdende gedrag. Hij zei destijds "tot het inzicht" te zijn gekomen dat zijn "speelse of flirterige manier van omgaan" niet bij iedereen in de smaak is gevallen en wilde zich excuseren bij iedereen die zich door hem geïntimideerd heeft gevoeld.