De Britse prins Andrew moet eind volgend jaar mogelijk voor de rechter verschijnen in de misbruikzaak rond Virginia Giuffre, schrijft persbureau Reuters. Hij kreeg dat woensdag te horen van een rechter in New York, die de zaak tussen september en december 2022 van start wil laten gaan.

Voorwaarde is dat er op een veilige manier een jury kan worden samengesteld waarbij alle maatregelen rondom het coronavirus in acht worden genomen.

"Ik ga kijken of het in september lukt, maar zo niet dan in ieder geval tussen oktober en december", liet rechter Lewis Kaplan in een telefonische vergadering weten aan de advocaten van de prins en Giuffre.

De 38-jarige Giuffre spande in augustus van dit jaar in New York een rechtszaak aan tegen prins Andrew. Zij zegt dat ze als minderjarige door de inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein werd gedwongen seks te hebben met vrienden van hem, onder wie prins Andrew. Giuffre zegt dat de op een na oudste zoon van de Britse koningin Elizabeth wist dat zij op dat moment zeventien jaar oud was. De nu 61-jarige Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

De advocaten van de prins verzochten de Amerikaanse rechter onlangs om de misbruikzaak tegen hem te seponeren. De juristen vinden dat de hertog niet vervolgd moet worden, omdat een vervolging in strijd zou zijn met een schikking waar Giuffre in 2009 al mee had ingestemd.