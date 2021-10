De advocaten van de Britse prins Andrew hebben de Amerikaanse rechter verzocht de misbruikzaak tegen hem te seponeren. De juristen vinden dat de hertog niet vervolgd moet worden, omdat het in strijd zou zijn met een schikking waar Virginia Giuffre, de vrouw die Andrew aanklaagt, in 2009 al mee heeft ingestemd.

De Amerikaans-Australische Giuffre spande in augustus van dit jaar in New York een rechtszaak aan tegen de op een na oudste zoon van de Britse koningin Elizabeth.

De vrouw beweert dat zij als minderjarige door de inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein werd gedwongen seks te hebben met vrienden van hem, onder wie prins Andrew. Giuffre zegt dat Andrew wist dat zij op dat moment zeventien jaar oud was. De nu 61-jarige Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend.

In het verzoek dat het team van Andrew vrijdag bij de Amerikaanse rechtbank heeft ingediend, staat dat de inmiddels 38-jarige Giuffre in 2009 al een schikking heeft getroffen met Epstein. Ze stemde er toen mee in om af te zien van verdere claims tegen Epstein en anderen om hem heen. Volgens CNN, dat het dossier heeft ingezien, zegt het team rond Andrew nu dat het niet langer gerechtvaardigd is om hem voor de rechter te dagen.

Eerder deze week was de rechtbank in New York nog volop bezig met de zaak. Een Amerikaanse rechter oordeelde dat Andrew op 14 juli volgend jaar onder ede een verklaring moet hebben afgelegd over de zaak.

De Londense politie, die ook betrokken was omdat het misbruik volgens Giuffre ook plaatsvond in Londen, stopte begin oktober al met de zaak. Scotland Yard besloot daartoe na gesprekken met Giuffre en het opnieuw bekijken van materiaal in de zaak. "Deze beoordeling is afgerond en we ondernemen geen verdere actie", vertelde de politie in een verklaring aan CNN.