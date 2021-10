De Britse prins Andrew moet onder ede worden verhoord over mogelijk seksueel misbruik van Virginia Giuffre. Zijn verklaring moet op 14 juli volgend jaar zijn afgelegd, heeft een rechter in het Amerikaanse New York bepaald.

Andrew heeft alle aantijgingen tot dusver ontkend. De prins is ook niet aangeklaagd.

Naast de prins worden ook Giuffre en verschillende getuigen gehoord. Na 15 december kunnen er geen andere partijen meer worden toegevoegd aan de planning.

Giuffre beschuldigt de 61-jarige Andrew ervan haar zo'n twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze jonger dan achttien jaar was.

Ze zou geronseld zijn door de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein, die destijds bevriend was met de prins. Epstein zou haar hebben gedwongen om seks te hebben met de tweede zoon van koningin Elizabeth.

Eerder deze maand stopte de Londense politie haar onderzoek naar de misbruikzaak. Scotland Yard besloot daartoe na gesprekken met Giuffre en het opnieuw bekijken van materiaal in de zaak. In die zaak werd prins Andrew wél aangeklaagd.