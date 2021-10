Voormalig filmproducent Harvey Weinstein zou een van zijn medewerksters seksueel geweld hebben aangedaan in het Savoy Hotel in Londen. Dat komt naar voren in een aanklacht die tegen Weinstein is ingediend in het Verenigd Koninkrijk, waar Bloomberg dinsdag over bericht.

De zaak werd dinsdag besproken voor een gerechtshof. De vrouw, van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, werd gevraagd naar zijn hotelkamer te komen. Weinstein vroeg vervolgens alle andere aanwezigen weg te gaan, waarna hij de vrouw aanrandde, blijkt uit de documenten van de rechtbank.

In de papieren wordt ook nog een ander incident in een ander hotel genoemd. Weinstein werd niet vertegenwoordigd in de rechtbank. Ook was er geen vertegenwoordiger van Miramax, het bedrijf waar hij vroeger de leiding over had.

Er lopen diverse zaken tegen Weinstein in meerdere steden. In Los Angeles staat hij terecht voor het aanranden en verkrachten van vijf vrouwen in de periode tussen 2004 en 2013. In New York is de voormalig producent veroordeeld tot 23 jaar cel voor vergelijkbare daden.