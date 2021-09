De Amerikaanse r&b-zanger R. Kelly is schuldig bevonden aan het lokken van vrouwen en meisjes om ze daarna seksueel te misbruiken en te laten misbruiken. De twaalfkoppige jury in de zaak zegt dat de I Believe I Can Fly-zanger schuldig is aan misdadige praktijken, zo werd maandag duidelijk in een rechtbank in New York.

Volgens een verslaggever van The New York Times zat de 54-jarige Kelly onbewogen in de zaal toen het vonnis werd uitgesproken. Zijn gezicht was niet te zien doordat hij een mondkapje droeg. De zanger zei eerder niet schuldig te zijn. Hij noemde de zaak een poging van de slachtoffers om aandacht voor henzelf te genereren.

De advocaat van de artiest laat weten dat hij "zeer waarschijnlijk" in hoger beroep gaat.

De zanger, die nu twee jaar in de gevangenis zit, heeft aan het hoofd gestaan van een groep die decennialang vrouwen en meisjes misbruikte.

Kelly is een belangrijke spil geweest en heeft zijn beroemdheid ingezet om de vrouwen en meisjes te beïnvloeden. Uiteindelijk werden de slachtoffers met busjes naar meerdere plekken gereden om daar te worden misbruikt.

Kelly getuigde zelf niet tijdens behandeling zaak

De artiest, wiens volledige naam Robert Sylvester Kelly luidt, heeft zelf niet getuigd tijdens de behandeling van zijn zaak. Hiertoe was hij niet verplicht.

Er kwamen diverse slachtoffers aan het woord in het proces, dat 18 augustus van start ging. Volgens de aanklagers heeft de zanger "een team van toegewijde medewerkers en naasten om zich heen verzameld met als doel zijn persoon te verheerlijken en zijn wensen en eisen te vervullen". Kelly zou hierbij zijn nauwe contacten uit de muziekwereld hebben ingezet voor "criminele doeleinden".

Straf nog niet bekend

In veel getuigenverklaringen die de afgelopen twee jaar naar buiten zijn gekomen, laten vermeende slachtoffers weten dat zij introkken bij Kelly en bijna al hun vrijheden verloren. Ze moesten hun telefoon inleveren, toestemming vragen om hun kamer uit te komen en zelfs vragen of ze naar het toilet mochten.

De beschuldigingen kwamen voor het eerst op grote schaal aan het licht in de documentairereeks Surviving R. Kelly, waarin diverse vermeende slachtoffers hun verhaal deden.

De precieze gevangenisstraf die hij krijgt, wordt bekendgemaakt op 4 mei 2022. Mogelijk gaat het om tientallen jaren.

Ook in Chicago loopt een zaak tegen de zanger. Die gaat van start na de zaak in New York.