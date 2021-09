De eerste hoorzitting in de rechtszaak rondom prins Andrew, die door Virginia Giuffre werd aangeklaagd voor seksueel misbruik, vindt maandag plaats in een rechtbank in New York. De Britse prins zal naar alle waarschijnlijkheid niet zelf in de rechtszaal zijn, meldt The Telegraph zondag. De omstreden prins legde eerder al zijn koninklijke taken neer vanwege zijn vermeende banden met Jeffrey Epstein.

Prins Andrew, de tweede zoon van koningin Elizabeth en prins Philip, staat al sinds zijn studietijd bekend als 'Randy Andy' en 'the party prince'. "Ik weet niet waarom ik die titel ooit heb gekregen, want zoveel feestte ik niet", vertelde de prins tijdens het veelbesproken interview dat Emily Maitlis in 2019 met hem had.

Andrew heeft veel vriendinnen, maar zijn relatie met actrice Koo Stark in 1981 houdt de gemoederen flink bezig. Er duikt een topless foto van de actrice op en later blijkt dat ze heeft meegespeeld in een softpornofilm. De reputatie van de Britse koninklijke familie loopt hierdoor risico en daarom wordt de relatie verbroken.

Na zijn scheiding van Sarah Ferguson in 1992 begint de negatieve berichtgeving rond de prins toe te nemen. In datzelfde jaar scheidt zijn oudere broer en kroonprins Charles van Diana Spencer, wat betekent dat de media en paparazzi hun aandacht vooral daarop vestigen. Dat geeft Andrew de ruimte om zijn gang te gaan en hij wordt dan ook regelmatig feestend en in het gezelschap van (schaars geklede) vrouwen gezien. Uiteraard blijft dit in de pers niet onbesproken.

Prins Andrew op een feestje in 2000. Prins Andrew op een feestje in 2000. Foto: BrunoPress

Naam Andrew duikt op in zaak-Epstein

Andrew verkeert in het gezelschap van de rijkste mensen ter wereld en ontmoet zo ook financier en multimiljonair Jeffrey Epstein, die hij kent via zijn studievriendin Ghislaine Maxwell. De prins heeft met laatstgenoemde vaker contact, maar naar verluidt ziet hij Epstein meerdere keren per jaar.

In 2005 krijgt Epstein voor het eerst te maken met beschuldigingen van seksueel misbruik en komt naar buiten dat hij in de voorgaande jaren meerdere minderjarige meisjes heeft betaald voor seks.

Epstein wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf en komt in 2010 weer vrij. De prins reist naar de miljardair, omdat hij hem persoonlijk zou willen vertellen dat hij de vriendschap wil beëindigen. Toch wordt hij gezien bij het landhuis van Epstein, evenals een aantal jonge vrouwen.

In 2015 wordt de naam van Andrew voor het eerst in verband gebracht met de zaak-Epstein. Twee vrouwen spannen een zaak tegen de financier aan en een van hen, Virginia Giuffre, zegt tot drie keer toe ongewenst seks met de Britse prins te hebben gehad. Ze was toen nog minderjarig.

Buckingham Palace en Andrew zelf noemen de beschuldigingen onwaar. Een rechter oordeelt later dat de details over de koninklijke familie uit het procesdossier moesten worden gehaald, omdat ze "onnodig" waren in de zaak.

Andrew met zijn dochters Eugenie en Beatrice. Andrew met zijn dochters Eugenie en Beatrice. Foto: BrunoPress

Prins verdedigt vriendschap met Epstein in eenmalig interview

In 2019 zegt Johanna Sjoberg, een van Epsteins vermeende slachtoffers, ook seksueel te zijn misbruikt door Andrew. Ook dat wordt door hem ontkend.

Epstein, inmiddels veroordeeld voor mensenhandel, pleegt zelfmoord in zijn gevangeniscel. In een reactie op het nieuws laat de prins weten dat hij "tijdens de beperkte tijd die hij met hem heeft doorgebracht, nooit enig gedrag bij Epstein heeft opgemerkt dat heeft geleid tot zijn arrestatie en veroordeling".

De naam van de prins is dan al lang en breed besmet, maar Andrew besluit eenmalig in een interview met BBC Newsnight zijn verhaal te doen. Hiermee hoopt hij een einde te maken aan de geruchten rondom zijn vriendschap met Epstein. Andrew verdedigt zijn vriendschap met Epstein, omdat de miljonair hem de mogelijkheid bood om na zijn tijd in het leger een zakelijk netwerk op te bouwen.

'Ik kan niet zweten'

De journalist vraagt Andrew ook naar de details uit Giuffres beschuldiging aan het adres van de prins. Ze zei met hem te hebben gedanst in een club en dat hij "hevig aan het zweten was". Dat is medisch onmogelijk, stelt hij.

"Ik kon niet gezweet hebben", beweert de prins. "Tijdens de Falklandoorlog (waarin Andrew actief was als helikopterpiloot, red.) heb ik een overdosis aan adrenaline gehad toen er op me geschoten werd. Het was daarna bijna onmogelijk voor me om te zweten."

Daarnaast beweert de prins ook dat een foto waarop hij met Giuffre poseert, is bewerkt. De foto zou zijn gemaakt in Londen, waar Giuffre zou zijn misbruikt door de prins. Hij zou nooit met haar zijn gefotografeerd. "Als ik uitga in Londen, draag ik altijd een pak en een stropdas. Op deze foto draag ik kleding die ik aanheb als ik in het buitenland ben. Ik kan me niet herinneren dat deze foto ooit is gemaakt."

Op 10 maart 2001, de dag waarop het misbruik zou hebben plaatsgevonden, was de prins naar eigen zeggen niet in de Britse hoofdstad. "Ik was thuis met mijn kinderen en ging met mijn dochter Beatrice naar een PizzaExpress in Woking. Dat weet ik nog goed, want het is een van de weinige keren dat ik in Woking ben geweest en naar de PizzaExpress ging ik al helemaal nooit."

Prins voert geen koninklijke taken meer uit

Vier dagen na dit interview laat Buckingham Palace weten dat Andrew een stap terug doet en geen openbare taken meer voor het koninklijk huis zal uitvoeren. Dat was op het verzoek van de prins zelf, hoewel later wordt beweerd dat zijn oudere broer Charles dat wilde.

Giuffre geeft enkele weken daarna zelf een interview aan de BBC. Hierin vertelt ze meer details over het vermeende misbruik. Zij beweert bovendien dat Ghislaine Maxwell haar dwong seks te hebben met de prins. Ook zou de foto van haar en Andrew echt zijn. Buckingham Palace komt na het interview met een reactie en noemt haar beweringen onwaar.

De aanklager die het onderzoek rond Epstein begeleidt, liet begin 2020 weten dat de prins "tot op heden nul medewerking heeft verleend". Daar komt Andrew niet meer onderuit, nu hij is aangeklaagd wegens seksueel misbruik.

De aanklager koos ervoor prins Andrew vorige maand aan te klagen, omdat enkele dagen later een wet in New York zou vervallen waardoor slachtoffers van kindermisbruik een civiele zaak konden aanspannen terwijl de verjaringstermijn al verstreken was.