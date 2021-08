De Londense politie neemt de beschuldigingen van mogelijk seksueel misbruik tegen prins Andrew opnieuw in onderzoek. Dat gebeurt naar aanleiding van de officiële aanklacht die Virginia Giuffre deed in New York.

Het hoofd van de Metropolitan Police, Cressida Dick, zei donderdag in een interview met LBC News dat "niemand boven de wet staat" maar dat er nog geen officieel onderzoek naar de prins loopt.

"Als gevolg van wat er nu speelt, heb ik mijn team gevraagd om nog een keer naar het materiaal te kijken", zei Dick. Volgens haar zijn de beschuldigingen al twee keer eerder beoordeeld en is toen besloten om niet tot onderzoek over te gaan omdat er onvoldoende bewijs was. Dick is zich ervan bewust dat de zaak straks mogelijk in Amerika wordt behandeld. "Mogelijk herzien we ons standpunt."

Dick wil de Amerikaanse autoriteiten alle hulp verlenen, mochten ze dat willen. "We staan uiteraard open voor samenwerking met de autoriteiten in het buitenland. We zullen ze binnen onze mogelijkheden alle hulp bieden als ze ons iets vragen."

Slachtoffer zou zijn geronseld door Epstein

Giuffre beschuldigt Andrew ervan haar zo'n twintig jaar geleden te hebben misbruikt toen ze jonger was dan achttien jaar.

Ze zou geronseld zijn door de veroordeelde en inmiddels overleden zakenman Jeffrey Epstein, die destijds bevriend was met de prins. Epstein zou haar hebben gedwongen om seks te hebben met de tweede zoon van koningin Elizabeth.

Giuffre spande maandag een zaak aan bij de rechtbank in New York. De vrouw stapt nu pas naar de rechter omdat een wet in New York vervalt en slachtoffers van kindermisbruik daardoor een civiele zaak kunnen aanspannen ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn.