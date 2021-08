De jury in de rechtszaak tegen R. Kelly in New York is woensdag geselecteerd. Volgens CNN gaat het om zeven mannen en vijf vrouwen. De selectie in het proces ging maandag van start

De inhoudelijke behandeling van het proces tegen de r&b-zanger begint volgende week woensdag. De 54-jarige Kelly wordt beschuldigd van onder meer seksueel misbruik en mishandeling van minderjarige vrouwen. De zanger hangt een gevangenisstraf van tientallen jaren boven het hoofd.

In Chicago lopen er soortgelijke aanklachten tegen Kelly. Die rechtszaak moet nog van start gaan.

De zanger houdt vol onschuldig te zijn en is volgens zijn advocaat optimistisch over de rechtszaak in New York. "Hij kent de waarheid en daardoor is het erg frustrerend voor hem om door de media continu maar als zondebok te worden weggezet. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat de waarheid uiteindelijk boven water komt", liet hij eerder weten aan de New York Post.