Sunni Welles is dinsdag op 72-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van longkanker. De actrice en zangeres was een van de vele vrouwen die acteur Bill Cosby beschuldigden van seksueel misbruik.

Welles acteerde sinds haar tiende levensjaar en speelde in series als Leave It to Beaver en My Three Sons. Ze bracht in 2015 naar buiten dat Cosby haar twee keer heeft verkracht. Dat zou volgens haar in de jaren zestig zijn gebeurd.

Volgens Welles had Cosby iets in haar drankje gestopt en haar daarna aangerand. Cosby wordt er door meerdere vrouwen van beschuldigd hen gedrogeerd en vervolgens misbruikt te hebben.

Oud-basketbalster Andrea Constand beschuldigde Cosby in 2005 van seksueel misbruik en drogeren. De rechter legde de nu 84-jarige acteur in september 2018 een celstraf van drie tot tien jaar op. De berechting werd gezien als een belangrijk keerpunt voor de #metoo-beweging en voor tientallen andere vermeende slachtoffers van Cosby.

Cosby na twee jaar cel weer vrijgelaten

Cosby werd na ruim twee jaar in een gevangenis in de Amerikaanse staat Pennsylvania echter weer vrijgelaten. Het hooggerechtshof oordeelde dat de straf die Cosby kreeg voor het misbruiken van Constand onrechtmatig was opgelegd.

In de uitleg van de rechter werd een overeenkomst met Bruce Castor aangehaald, die in het verleden aanklager is geweest namens de staat. In een geschreven overeenkomst staat dat Castor Cosby niet verder zal vervolgen als hij getuigt in de civiele zaak die Constand tegen hem heeft ingediend, iets wat later toch gebeurde onder een nieuwe aanklager.

Daarnaast zag de rechter de getuigenissen van de vijf andere vermeende slachtoffers als een smet op de rechtszaak, omdat ze niet in direct verband staan met de zaak van Constand. Volgens de rechter kon niets anders besloten worden dan Cosby vrij te laten.