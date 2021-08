Harvey Weinstein is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar in New York en hem wacht nog een rechtszaak in de Amerikaanse staat Californië. Tientallen vrouwen hebben de producent beschuldigd van seksueel misbruik, verkrachting en aanranding. NU.nl zet de aanklachten op een rij.

Alexandra Canosa

De Marco Polo-producent beweert jarenlang door Weinstein misbruikt en geïntimideerd te zijn. Hij zou hebben gedreigd haar te ontslaan wanneer ze het misbruik zou bekendmaken. In mei 2018 maakt ze bekend de producent aan te klagen voor verkrachting en seksueel misbruik.

Ambra Battilana Gutierrez

Model Ambra Battilana Gutierrez zegt door de filmproducent bij haar borsten te zijn gepakt, waarna ze meteen de politie heeft gebeld. De volgende dag neemt ze op hoe Weinstein haar aandringt mee te gaan naar zijn hotelkamer. "Kom gewoon bij mij zitten. Zet me niet voor schut hier, ik ben hier heel vaak."

Angelina Jolie

"Ik heb een slechte ervaring gehad met Harvey Weinstein en heb besloten nooit meer met hem te werken", laat Jolie per e-mail weten. "Ik heb ook anderen gewaarschuwd het niet meer te doen. Dit soort gedrag tegenover vrouwen is onacceptabel."

Angie Everhart

Actrice en model Angie Everhart vertelt in een radioprogramma dat Weinstein voor haar neus masturbeerde, toen ze tijdens het Filmfestival van Venetië op dezelfde boot zaten. "Ik lag te slapen in mijn bed. Toen ik wakker werd, stond hij naast me." Weinstein blokkeerde de deur, zodat Everhart er niet uit kon en begon zichzelf te betasten. "Daarna zei hij dat ik een aardig meisje was en het aan niemand mocht vertellen." De actrice deed dat wel, tevergeefs. "Iedereen was doodsbang voor Harvey."

Annabella Sciorra

Sciorra, die in meer dan dertig films speelde maar vooral bekend is door haar rol in de serie The Soprano's, zou door Weinstein in de jaren negentig voor het eerst zijn aangerand. Dat gebeurde eerst in haar eigen huis en daarna nog enkele keren, zo zegt ze.

Anne Heche

Actrice Anne Heche zegt door de filmproducent gedwongen te zijn tot het uitvoeren van seksuele handelingen. Toen ze weigerde werd ze van de set van een niet nader genoemde Miramax-film gestuurd. Later zou ze zijn bedreigd zodat ze haar verhaal niet zou doen.

Anoniem

Een Poolse actrice, die anoniem wenst te blijven, beschuldigt Weinstein ervan dat hij haar op haar zestiende tot seks dwong in zijn appartement in New York. Volgens de aanklacht zou Weinstein haar hebben verteld dat hij voor haar "hetzelfde kon doen als hij voor Penelope Cruz en Gwyneth Paltrow had gedaan", maar alleen als zij hem seksueel zou bevredigen. Uiteindelijk stribbelde de vrouw naar eigen zeggen zo tegen dat Weinstein haar liet gaan. De filmproducent zou haar later wel rollen hebben bezorgd in de film The Nanny Diaries en het tv-programma Project Runway.

Ashley Judd

Actrice Ashley Judd (A Time to Kill, Divergent) zegt diverse keren door Weinstein op een seksuele manier te zijn benaderd. De actrice werd door de filmproducent op zijn hotelkamer uitgenodigd om "zaken te bespreken" maar wordt uiteindelijk door hem gevraagd hem te masseren en toe te kijken hoe hij in bad gaat.

Ashley Matthau

Danseres Ashley Matthau zegt dat Weinstein bovenop haar is gaan liggen nadat hij voorstelde voor werk te overleggen in zijn hotelkamer. "Hij pakte mijn borsten vast, trok zijn kleren uit en masturbeerde terwijl hij bovenop me zat."

Asia Argento

De Italiaanse actrice Asia Argento beschrijft hoe Weinstein haar twintig jaar geleden dwong tot orale seks, "ondanks haar herhaaldelijke verzoeken om te stoppen". Ze durfde lang niets te zeggen over het incident, omdat ze bang was dat de producent "haar kapot zou maken".

Britt Marling

De afspraak die Britt Marling met de producent had, werd volgens de actrice verplaatst van de hotelbar naar zijn hotelkamer. Daar vroeg hij haar of ze een massage wilde en stelde voor om samen te douchen. De actrice vluchtte snel weg.

Cara Delevingne

Actrice Cara Delevingne schrijft op Instagram dat Weinstein haar probeerde te zoenen en dat hij haar ook vroeg om met een andere vrouw te zoenen. Na die gebeurtenis speelde ze een rol in een van zijn films. "Ik denk nog steeds dat ik die rol heb gekregen door wat er gebeurd is. Sindsdien voel ik me heel slecht dat ik de film gedaan heb, het voelde alsof ik de rol niet verdiende."

Cate Blanchett

Cate Blanchett vertelt in mei 2018 dat ook zij seksueel is benaderd door Weinstein, maar de actrice gaat niet in op details. ""Ik had een slecht gevoel over hem. Hij liet me vaak weten dat we geen vrienden zijn. Ik denk dat hij, zoals roofdieren dat doen, zich vooral richtte op de meest kwetsbaren."

Claire Forlani

Britse actrice Claire Folani vertelde op Twitter over vijf verschillende avances van Weinstein. De filmproducent zou meerdere keren hebben voorgesteld haar een massage te geven en dat hij regelmatig opschepte over met hoeveel vrouwen hij het bed had gedeeld.

Cynthia Burr

Actrice Cynthia Burr zegt in de jaren zeventig gedwongen te zijn tot orale seks. De actrice was destijds begin twintig, Weinstein halverwege de twintig en durfde haar verhaal niet te doen. "Wat doe je als meisje die actrice wil worden? Niemand had me geloofd."

Darryl Hannah

Actrice Daryl Hannah verklaart in The New Yorker meermalen seksueel te zijn lastiggevallen door de producer tijdens de promotie van Kill Bill.

Dawn Dunning

Dawn Dunning is 24 als ze de filmproducent in 2003 ontmoet. Hij biedt haar een rol aan, mits ze akkoord gaat met een trio. Als Dunning lacherig reageert, wordt Weinstein kwaad. "Je zult nooit werk krijgen in de filmwereld", aldus Weinstein als ze vertrekt.

Dominique Huett

Dominique Huett klaagt The Weinstein Company aan voor 5 miljoen dollar, omdat ze volgens haar altijd hebben geweten van het gedrag van Weinstein. De actrice zegt te zijn gedwongen tot orale seks.

Emily Nestor

Een werknemer van Weinstein, Emily Nestor, zegt in 2014 door Weinstein te zijn benaderd. Hij zou gezegd hebben in te gaan op zijn avances, omdat het goed zou zijn voor haar carrière.

Emma de Caunes

Weinstein nodigt Emma de Caunes in 2010 uit in zijn hotelkamer in Parijs waar hij haar een boek wil laten zien waar hij een film van wil maken. Daar gearriveerd, kleedt hij zich volgens De Caunnes uit en geeft haar de opdracht op bed te gaan liggen. De Caunes weigert en vlucht.

Emma Loman

De Duitse actrice Emma Loman heeft filmproducent Harvey Weinstein aangeklaagd omdat hij haar in 2006 tijdens het festival van Cannes zou hebben verkracht. De nieuwe aanklacht komt bovenop de zaken in New York waarvoor Weinstein al voor de rechter is verschenen.

Erika Rosenbaum

Erika Rosenbaum zegt op drie verschillende momenten op agressieve wijze door Weinstein te zijn benaderd. Bij de laatste ontmoeting pakt de producent haar vast en masturbeert terwijl zij door hem gedwongen wordt in de spiegel naar hem te kijken.

Eva Green

Tijdens een zakenbespreking in Parijs moet actrice Weinstein van zich afduwen, zo vertelt ze later. "Ik kon wegkomen voordat het uit de hand liep, maar de ervaring shockeerde me."

Florence Darel

Franse actrice Florence Darel vertelt People dat Weinstein zich niet liet tegenhouden door de aanwezigheid van zijn echtgenote in de kamer naast hen en haar verschillende voorstellen deed. "Wat mij is overkomen is misschien niet illegaal, maar het is wel erg ongepast."

Gwyneth Paltrow

Actrice Gwyneth Paltrow zegt in The New York Times misbruikt te zijn door filmproducent Harvey Weinstein. Hij caste haar voor de verfilming van Jane Austen en moest hem vervolgens in zijn hotelkamer masseren. Paltrow ging niet in op zijn avances en vertelde het verhaal aan toenmalige vriend Brad Pitt. Pitt confronteerde Weinstein met haar verhaal. Daarna zei de producent haar dat zij nooit meer iemand over het incident mocht vertellen.

Heather Graham

Als Heather Graham Weinstein in de begin jaren van 2000 ontmoet, zegt hij dat hij een afspraak heeft met zijn vrouw dat hij met anderen seks mag hebben als zij er niet is. Graham: "Ik liep die kamer uit en voelde me ongemakkelijk. Hij heeft nooit direct gezegd dat ik seks met hem moest hebben om de rol te krijgen, maar uit alles bleek dat hij dat wel bedoelde."

Hope Exiner d'Amore

Hope Exiner d'Amore werkte in de jaren zeventig voor Weinstein en zegt in die tijd door hem te zijn verkracht. De producent zou haar hebben gedwongen tot orale seks en later geslachtsgemeenschap.

Jennifer Siebel Newsom

Filmmaker Jennifer Siebel Newsom schrijft in een column voor Huffington Post over haar ervaringen: "Ik was naïef, nieuw in de industrie en wist niet hoe ik moest omgaan met zijn agressieve manier van doen." In haar column schrijft Newsom niet over seksuele handelingen.

Jessica Barth

Actrice Jessica Barth vertelt The New Yorker hoe ze in 1991 door Weinstein wordt uitgenodigd in zijn hotelkamer, om daar te praten over een film. Eenmaal daar, vraagt hij haar tijdens het gesprek hem te masseren terwijl ze naakt is. Als ze naderhand vertrekt, belooft Weinstein haar een afspraak met een vrouwelijke producente. "Hij gaf mij haar nummer, ik liep weg en begon te janken."

Jessica Hynes

Actrice Jessica Hynes vertelt op Twitter van haar ontmoeting met Weinstein. "Ik kreeg een rol aangeboden op mijn negentiende. Toen ik auditie deed op beeld, moest dat van hem in bikini. Ik heb toen geweigerd."

Judith Godrèche

Franse actrice Judith Godrèche zegt Weinstein te hebben ontmoet toen ze 24 was, in 1996 op het filmfestival in Cannes. Hij vraagt haar mee naar zijn hotelkamer en wil een massage. "Het eerstvolgende moment duwt hij zich tegen me aan en trekt mijn trui uit." Godrèche weet te ontkomen voor Weinstein verdergaat en vertrekt.

Juliana Margulies

De ER-actrice werd door een assistente van Weinstein gevraagd om naar zijn hotelkamer te gaan voor een screentest. Hierbij werd beloofd dat de assistente hen zou vergezellen. Dit bleek niet het geval. Margulies ging ervandoor toen ze zag dat Weinstein een badjas droeg toen hij de deur opende.

Kadian Noble

Actrice Kadian Noble claimt dat Weinstein in 2014 haar in een hotelkamer bij haar borsten en billen vastpakte. Daarna zou hij haar hebben opgesloten in de badkamer en gedwongen hebben tot seksuele handelingen.

Kate Beckinsale

Kate Beckinsale zegt op haar zeventiende voor het eerst seksueel te zijn benaderd door Weinstein. Ze zegt dat hij meerdere malen op ongepaste wijze avances heeft gemaakt. "Ik heb meerdere malen 'nee' tegen hem gezegd, waarop hij tegen me begon te schreeuwen en me uitschold."

Katherine Kendall

Actrice Katherine Kendall zegt door Weinstein te zijn uitgekleed en achterna te zijn gezeten in een kamer. Ze zegt het nooit tegen iemand gezegd te hebben omdat ze bang was niet meer aan werk te komen. "Niemand zal het iets schelen of zal me geloven."

Lacey Dorn

Lacey Dorn ontmoette Weinstein tijdens een feestje. Ze zegt dat hij bij zijn afscheid zijn hand tussen haar benen stak en haar kruis greep.

Laura Madden

Laura Madden, oud-medewerker van Weinstein, zegt begin jaren negentig verschillende keren te zijn lastig gevallen. Weinstein zou haar telkens hebben gevraagd een massage te geven. Ze noemt zijn gedrag manipulerend.

Lauren Holly

Actrice Lauren Holly vertelt in The Social over haar ontmoeting met Weinstein eind jaren negentig. De actrice maakte zich geen zorgen over de afspraak op zijn hotelkamer: volgens Holly was het gebruikelijk dat dergelijke ontmoetingen op die manier plaatsvinden. Midden in het gesprek besluit Weinstein zich van zijn kleding te ontdoen en naar de wc te gaan waar zij bij is. Zelfs wanneer hij begint met douchen, houdt Holly het zakelijk. Eenmaal uit de douche wordt hij agressief.

Lauren O'Connor

Werknemer Lauren O'Connor vertelt dat een andere medewerker Weinstein naakt aantrof in 2015. Hij vroeg haar hem te masseren. Ze schreef in een brief aan de leiding van The Weinstein Company dat in het bedrijf een 'giftige sfeer voor vrouwen' hing.

Lauren Sivan

Journaliste Lauren Sivan zegt jaren geleden door Weinstein in een hoek te zijn gedreven, waarna hij voor haar heeft gemasturbeerd. Ze durfde destijds niets te zeggen over het incident, omdat ze vreesde voor zijn machtige positie in de media.

Lea Seydoux

"We zaten samen op een bank met elkaar te praten, toen hij ineens bovenop me sprong en me probeerde te zoenen", vertelt actrice Lea Seydoux tegenover The Guardian. "Hij verloor zijn zelfbeheersing toen zijn assisent de kamer verliet waar wij waren. Ik moest mezelf verdedigen, hij is groot en dik, dus het kostte veel kracht. Ik was niet bang voor hem, eigenlijk. Want ik wist wat voor man het is."

Lena Headey

Game of Thrones-actrice Lena Heady zegt tijdens de promotie van haar film The Brothers Grimm uit 2005 door Weinstein te zijn benaderd. Hij zou een seksuele toespeling hebben gemaakt. "Ik begon te lachen. Ik was gewoon in shock", liet de actrice weten via Twitter. Jaren later zou de producent haar weer hebben lastig gevallen, maar ook toen wist ze zijn avances af te wenden.

Liza Campbell

Liza Campbell besluit haar verhaal te doen nadat verschillende andere vrouwen naar voren stappen. De verhalen die anderen vertellen, komen haar bekend voor. De kunstenaar en schrijfster heeft in 1995 een afspraak met Weinstein als hij haar uitnodigt samen in bad te gaan. Campbell besluit te vertrekken.

Louise Godbold

Louise Godbold schrijft in een blogbericht hoe ze een rondleiding van Weinstein kreeg van een kantoor. "Dat werd een kans voor hem om mij op te sluiten in een lege vergaderruimte, me te smeken om een massage terwijl hij zijn handen op mijn schouders hield en ik probeerde te ontkomen."

Louisette Geiss

Tijdens een vergadering die actrice Louisette Geiss met Weinstein had, verdween de filmproducent om vervolgens naakt terug te komen, zo vertelt ze later. Plaatsgenomen in een jacuzzi masturbeerde hij waar ze bij was en zei daarbij dat hij met haar zou willen samenwerken, maar alleen als ze bleef kijken. "Ik schrok, maar hervatte en ben weggegaan."

Lucia Evans

Weinstein intimideert Lucia Evans op het kantoor van Miramax in 2004, waar zij is voor een vergadering. De filmproducent dwingt haar, wanneer ze alleen zijn, tot orale seks. "Het is een grote man. Hij was sterker dan ik.

Lupita Nyong'o

Weinstein nodigde Lupita Nyong'o in 2011 thuis uit om een van zijn films te kijken. Toen de film nog geen kwartier bezig was, leidde hij de jonge actrice naar zijn kamer, waar hij erop aandrong haar te masseren. "Eerst dacht ik dat hij een grap maakte, maar dat was niet zo", schrijft Nyong'o. "Ik raakte een beetje in paniek en stelde haastig voor hem een massage te geven. Zo zou ik fysiek de controle hebben en wist ik precies waar hij zijn handen hield."

Lysette Anthony

Britse actrice Lysette Anthony ontmoet de Amerikaanse producent in 1982 nadat ze een rol heeft gekregen in de film Krull. Een paar jaar later staat hij voor haar deur, zo vertelt ze. "Hij duwde me naar binnen en ramde me tegen de kapstok aan terwijl hij trok aan mijn jurk. Hij probeerde me te zoenen en me te verkrachten. Het was verschrikkelijk."

Melissa Sagemiller

Actrice Melissa Sagemiller wist dat ze in de film Get Over It zou gaan spelen toen ze tijdens een werkoverleg in Weinsteins hotelkamer gedwongen werd hem te zoenen. De toen 24-jarige actrice zegt dat de producent daarna haar koffers verstopte om haar zover te krijgen dat ze met hem mee zou vliegen.

Melissa Thompson

De medewerker van een techbedrijf had in 2011 een ontmoeting met Weinstein omdat zij haar door haar ontwikkelde statistiekenprogramma aan The Weinstein Company wilde verkopen. Weinstein flirtte met haar tijdens deze ontmoeting en Thompson nam, zonder zijn medeweten, deze beelden op. Het is de eerste keer dat er beelden van Weinsteins ongepaste gedrag zijn gepubliceerd. Thompson beweert dat de filmproducent haar later heeft meegevraagd naar een hotel, waar hij haar zou hebben verkracht.

Mia Kirshner

Canadese actrice Mia Kirshner zegt op negentienjarige leeftijd Weinstein te hebben ontmoet in haar hotel. De filmproducent zou haar hebben gevraagd seksuele handelingen uit te voeren in ruil voor nieuwe rollen in films en series. Kirshner weigerde en werd door haar manager opgelegd er nooit meer over te praten.

Mimi Haleyi

In 2006 nodigt Weinstein zijn voormalig productie-assistente uit in zijn appartement in New York. Na meerdere afwijzingen gaat ze toch op zijn uitnodiging in. Zodra ze binnen is begint de producent zich al snel aan Haleyi op te dringen. Ze zegt herhaaldelijk te hebben geweigerd en te hebben gezegd dat ze menstrueert. "Hij bleef volhouden en was erg dwingend." Weinstein duwt haar een kamer in, trekt haar tampon uit en begint met orale bevrediging. "Ik zou dit gedrag van niemand accepteren, ook niet van iemand waarmee ik een relatie heb."

Minka Kelly

Minka Kelly ontmoet Weinstein op een feestje en wordt de dag erna uitgenodigd voor een werkafspraak in zijn hotelkamer. De actrice zegt zich daar niet comfortabel bij te hebben gevoeld en spreekt met hem en zijn assistent af in een restaurant. "Op een gegeven moment stuurde hij de assistent weg en zei dat hij zeker wist dat ik de avond ervoor tijdens onze ontmoeting, hetzelfde voelde als hij. Daarna beloofde hij me een luxeleventje, maar dan alleen als ik zijn vriendin wilde worden. Ik weigerde en zei dat ik onze relatie professioneel wilde houden."

Mira Sorvino

Oscarwinnares Mira Sorvino kwam in 1995 met Weinstein in een hotelkamer terecht. De filmproducent masseerde volgens de actrice haar schouders, waar ze zich ongemakkelijk bij voelde en ging daarbij steeds verder. Sorvino zegt achter na te zijn gezeten door Weinstein. Enkele tijd later stond hij voor haar deur, waarbij een vriend van haar genoodzaakt was te doen alsof hij haar partner was.

Myleene Klass

Presentatrice Myleene Klass werd door Weinstein een 'sekscontract' aangeboden tijdens het filmfestival van Cannes in 2010. Een vriend van Klass vertelt aan The Sun dat ze hem daarna heeft uitgescholden.

Nannette Klatt

Nanette Klatt, die tot 2012 werkzaam was als actrice, zegt tijdens een auditie voor een Miramax-film gedwongen te zijn tot het tonen van haar borsten. Toen ze dat weigerde werd Weinstein volgens Klatt woedend en vertelde haar dat ze nooit meer zou werken om haar vervolgens op te sluiten in het trappenhuis.

Natassia Malthe

Actrice en model Natassia Malthe werd naar eigen zeggen op haar hotelkamer verkracht door Weinstein. Ze besloot desondanks later in te gaan op een uitnodiging voor een auditie, alleen maar omdat daar een vrouwelijke assistent bij aanwezig zou zijn. Die vertrok al snel en Weinstein probeerde Malthe mee te laten doen met een trio met een andere aanwezige vrouw. Ze weigerde en liep boos weg.

Natasha Henstridge

Actrice Natasha Henstridge had een zakelijke ontmoeting met Weinstein in een hotelkamer tijdens het Sundance Filmfestival. De filmproducent begon te flirten met de actrice en probeerde meerdere malen toenadering te zoeken. Toen Henstridge hem afwees, masturbeerde Weinstein in haar bijzijn.

Paz de la Huerta

Actrice Paz de la Huerta is naar eigen zeggen op twee verschillende momenten door de flmproducent verkracht. Beide voorvallen zouden hebben plaatsgevonden in 2010. De twee zouden nog een drankje hebben gedaan bij de Boardwalk Empire-actrice thuis, waar de producent haar jurk uittrok en zich aan haar opdrong. Later dat jaar dook Weinstein volgens De La Huerta op in de lobby van haar appartementencomplex. Ze zijn daarop in haar woning beland waar volgens de actrice opnieuw misbruik plaatsvond.

Romola Garai

Romola Garai, een Britse actrice, zegt Weinstein te ontmoeten bij de deur van zijn hotelkamer. "Hij deed de deur open in zijn badjas. Ik was pas 18. Ik voelde me geïntimideerd en het zal me altijd bijblijven."

Rosanna Arquette

Actrice Rosanna Arquette brengt begin jaren negentig een bezoek aan de hotelkamer van Weinstein, waar ze verwacht wordt een script op te halen. De filmproducent opent volgens de actrice de deur in badjas en probeert haar te dwingen tot seksuele handelingen. Als ze weigert zegt hij dat ze "een fout maakt".

Rose McGowan

Charmed-actrice Rose McGowan sluit in 1997 een overeenkomst met Weinstein: ze krijgt 100.000 dollar van de producent na een niet beschreven incident in een hotelkamer. De toen 23-jarige actrice zou mogelijk door Weinstein verkracht zijn, zo blijkt uit berichten op Twitter die ze in 2016 deelt. De actrice noemt echter nooit zijn naam. "Er werd mij verteld dat ik een rechtszaak nooit zou winnen, omdat ik een seksscène in een film heb gespeeld."

Sallie Hodges

Ook medewerker Sallie Hodges zegt geïntimideerd te zijn door het onfatsoenlijke gedrag van de producent. Ze hoorde van verschillende vrouwelijke collega's dat zijn gedrag niet door de beugel kon.

Salma Hayek

De Mexicaanse actrice Salma Hayek werkte in 2002 samen met Weinstein voor de film Frida. Ze zegt regelmatig door hem te zijn belaagd. Hij vroeg haar onder meer of hij mocht toekijken hoe ze doucht, of hij haar oraal mocht bevredigen, of ze naakt wilde zijn met een andere vrouw en of hij haar mocht masseren.

Sarah Ann Thomas

Actrice en zangeres Sarah Ann Thomas zegt in 2008 Weinstein te hebben voorgesteld op zijn drie kinderen te passen. Toen ze voor de sollicitatie arriveerde, deed hij de deur open in niet meer dan een onderbroek en een ondershirt. Tijdens de sollicitatie maakte hij meerdere keren ongepaste opmerkingen en eindigde het gesprek met een lange knuffel.

Sean Young

Blade Runner-actrice Sean Young zegt op de set van Love Crimes geïntimideerd te zijn door Weinstein. De producent liet ongevraagd zijn edele delen aan haar zien.

Sophie Dix

Actrice Sophie Dix noemt haar ontmoeting met Weinstein een van de meest schadelijke voor haar leven. De filmproducent duwde haar op een bed en trok aan haar kleren. De actrice verstopte zich in de badkamer, maar toen ze daar na enige tijd uitkwam was hij er nog steeds en stond hij te masturberen. "Ik deed de deur weer op slot en wachtte tot room service kwam om weg te rennen."

Tomi-Ann Roberts

Tomi-Ann Roberts studeert als ze Weinstein in 1984 ontmoet. Ze wil actrice worden, maar werkt als serveerster in een restaurant in New York. Weinstein moedigt haar aan auditie te doen voor een rol in een van zijn films en naar zijn hotel te komen. Daar wacht hij haar naakt op in bad en dringt bij haar aan zich ook uit te kleden. Roberts vertrekt met het gevoel te zijn gemanipuleerd, zo vertelt ze later.

Uma Thurman

Uma Thurman werd lastiggevallen door de filmproducent op zijn hotelkamer in Londen. Ze werd op het bed gedrukt en Weinstein probeerde op haar te gaan liggen zijn broek uit de doen. De actrice wist weg te komen.

Zelda Perkins

Een assistent van Weinstein uit Londen zegt hem de jaren negentig al te hebben geconfronteerd met zijn gedrag. Volgens andere collega's dreigde ze er een zaak van te maken als hij zijn gedrag niet zou veranderen.

Zoë Brock

Zoë Brock, schrijfster en model, ziet in 1997 geen andere optie dan vluchten voor Weinstein. "Hij bleef aandringen dat hij me zou masseren. Ik ben de badkamer in gevlucht en de deur op slot gedraaid tot hij verdween."