Harvey Weinstein heeft een rechter in Los Angeles ervan kunnen overtuigen één van in totaal elf aanklachten wegens seksueel misbruik tegen hem te doen vervallen, schrijft Variety.

De betreffende aanklacht is geschrapt wegens verjaring. Aanklagers hebben echter wel de mogelijkheid om de aanklacht opnieuw te formuleren en in te dienen.

De advocaten van Weinstein, die eerder tot een celstraf van 23 jaar werd veroordeeld in New York, zien de geseponeerde aanklacht als een overwinning. "Dit is een goed begin."

De 69-jarige Weinstein droeg donderdag een mondkapje en bruin gevangenispak tijdens de zitting. Hij werd met een rolstoel naar binnen gereden.

Weinstein werd eerder deze maand uitgeleverd aan Californië voor een nieuw proces. Hij wordt daar verdacht van het verkrachten en aanraden van vijf vrouwen. Dat zou tussen 2004 en 2013 zijn gebeurd. Als hij opnieuw wordt veroordeeld, zit hij de rest van zijn leven achter de tralies.

Op 13 september vindt een nieuwe zitting plaats in de zaak.