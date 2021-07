Bill Cosby heeft woensdag na zijn vrijlating uit de gevangenis de fans, supporters en vrienden bedankt die achter hem zijn blijven staan "tijdens deze toestand". In een tweet liet hij weten: "Ik heb mijn standpunt en verhaal nooit veranderd. Ik heb altijd volgehouden dat ik onschuldig ben."

Het hooggerechtshof van de staat Pennsylvania oordeelde eerder woensdag dat de celstraf die Cosby uitzat onrechtmatig was opgelegd. In 2005 sloot de komiek een akkoord in een civiele zaak rond het misbruik waarvan Andrea Constand hem had beschuldigd. Daardoor had hij volgens het hof niet nog een keer voor hetzelfde feit aangeklaagd mogen worden.

Ook zou het inzetten van verschillende 'karaktergetuigen' de zaak hebben ondermijnd. De aanklagers lieten tijdens het proces verschillende andere vrouwen die de komiek beschuldigden spreken om zo te laten zien dat er een patroon zat in het gedrag van Cosby.

De uitspraak van het hof ging niet over de inhoud van de zaak, waarin Constand de The Cosby Show-ster ervan beschuldigde haar gedrogeerd en verkracht te hebben. Zij is een van de tientallen vrouwen die naar buiten is gekomen met verhalen over dergelijke vergrijpen door Cosby. De meeste zaken zijn echter verjaard.

Constand reageerde woensdag teleurgesteld op de vrijlating van Cosby. In een verklaring die ze deelde op Twitter, schrijft ze dat ze bang is dat de uitspraak ertoe zal leiden dat minder slachtoffers van seksueel geweld juridische stappen zullen nemen, of dat zij zich gedwongen zullen voelen te kiezen tussen een civiele zaak en een strafrechtelijke procedure.

Proces volgens advocaten oneerlijk

De advocaten van Cosby claimen dat het proces niet eerlijk was, omdat gebruik werd gemaakt van een verklaring die de acteur ooit aflegde in een civiele rechtszaak. Hij dacht dat die verklaring nooit tegen hem kon worden gebruikt in een strafzaak, maar dat gebeurde uiteindelijk toch.

Aanklagers hebben daarmee Cosby's rechten geschonden, aldus zijn advocaten. Het hooggerechtshof stelt dat er in deze zaak maar één oplossing is en dat is de vrijlating van Cosby. "Elke toekomstige vervolging van deze specifieke aanklachten moet worden uitgesloten", staat verder in het vonnis.

Cosby was de eerste grote beroemdheid die voor seksueel misbruik werd veroordeeld nadat de #MeToo-beweging opkwam waarin aandacht werd gevraagd voor seksuele intimidatie en misbruik. Cosby heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is.