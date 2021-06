De Belgische theatermaker en kunstenaar Jan Fabre wordt vervolgd voor seksuele intimiteiten en wangedrag tegen dansers en andere medewerkers. Hij moet onder meer terechtstaan voor aanranding, laat het Belgische Openbaar Ministerie (OM) maandag weten.

De zaak werd al drie jaar geleden, even na de opkomst van de #metoo-beweging, in gang gezet door een open brief van een twintigtal voormalige leden van Troubleyn, het gezelschap van Fabre.

Zij vertelden over een werkvloer waar machtsmisbruik aan de orde van de dag was, met pesterijen, tirades, vernederingen en afgedwongen seks. De getuigenissen bestrijken tientallen jaren. De 62-jarige Fabre zelf ontkent zich schuldig te hebben gemaakt aan wangedrag.

De ook in Nederland gevierde theatermaker wordt verdacht van wangedrag tegen twaalf medewerkers en één geval van aanranding, meldt het OM. Zijn proces moet in september beginnen.

De theatermaker werd internationaal bekend met Het is theater zoals te verwachten en te voorzien was. Fabre staat al jarenlang aan de top in de internationale kunstwereld en is in België onderscheiden voor zijn werk met de hoge ridderorde Commandeur in de Orde van Leopold II.