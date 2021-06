Harvey Weinstein wordt begin juli uitgeleverd aan Los Angeles, om daar terecht te staan in elf zaken. Eind april werd het nieuws al gemeld, maar de uitlevering liep wegens bezwaren van Weinsteins advocatenteam vertraging op.

Weinstein zou wegens zijn verslechterde gezondheid niet in staat zijn om een lange reis te maken, zo meenden zijn advocaten.

Volgens journalist Pilar Melendez van The Daily Beast heeft de rechter in New York deze bezwaren afgewezen. Weinstein, die zelf ook aanwezig was bij de zitting, wordt in de eerste twee weken van juli naar Los Angeles gebracht.

In Californië wordt de voormalig filmproducent in elf zaken aangeklaagd voor onder meer verkrachting, aanranding en mishandeling. Mocht hij voor deze delicten veroordeeld worden, dan kan zijn straf oplopen tot 140 jaar cel. Vanzelfsprekend kan hij deze niet uitzitten.

Momenteel zit Weinstein in de buurt van Buffalo, New York sinds een jaar een celstraf van 23 jaar uit wegens verkrachting en seksueel misbruik. Weinstein heeft tot dusver alle beschuldigingen ontkend.