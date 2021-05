Danny Masterson, bekend van onder meer zijn rol in That '70s Show, staat officieel terecht voor drie gevallen van verkrachting. Dat bepaalde de rechter vrijdag nadat de slachtoffers in de rechtbank hun getuigenverklaringen hadden gedeeld, schrijft onder meer The Hollywood Reporter.

De afgelopen week deden de drie vrouwen, onder wie een ex-vriendin van de 45-jarige acteur, hun verhaal in de rechtbank. Daarop concludeerde de rechter dat Masterson terecht moet staan voor drie gevallen van verkrachting.

"Alle drie de getuigen hebben een geloofwaardig verhaal gedeeld en het door hen geleverde bewijs ondersteunt de aanklacht", luidt het oordeel van de rechter.

Masterson heeft alle beschuldigingen weersproken. "We zijn ervan overtuigd dat hij wordt vrijgesproken wanneer al het bewijs op tafel ligt en de getuigen de kans hebben gekregen om hun verhaal te doen", liet zijn advocaat Tom Mesereau tijdens een eerdere zitting in juni 2020 weten.

Naast de verkrachtingszaak loopt er ook een losse zaak van vier vrouwen die Masterson en de scientologykerk beschuldigen van stalking en intimidatie. Ze zeggen dat de kerk hen heeft gestalkt en geïntimideerd om hun het zwijgen op te leggen.

De zaak zal op 7 juni verdergaan. Masterson betaalde ruim 3 miljoen euro om het proces op vrije voeten af te kunnen wachten. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan kan hem een celstraf tot 45 jaar worden opgelegd.

Masterson speelde acht jaar lang de rol van Steven Hyde in That '70s Show en was ook te zien in de Netflix-serie The Ranch. Nadat hij beschuldigd werd van verkrachting, werd de acteur uit de serie geschreven.