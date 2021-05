De voor seksueel misbruik veroordeelde filmproducent Harvey Weinstein wil zijn geld terug van de advocaat die hem in 2019 verdedigde. Advocaat Jose Baez heeft volgens de filmmaker verzaakt enige betekenisvolle juridische bijstand te verlenen.

Weinstein huurde Baez begin 2019 in, nadat hij met zijn eerdere advocaat brak vanwege een verschil in inzicht over de te volgen strategie in de zaak rond seksueel misbruik. Zijn nieuwe raadsman zou in de maanden daarna geregeld niet bereikbaar zijn geweest en te weinig tijd aan de zaak hebben besteed.

In mei zou Weinstein een overzicht hebben geëist van de gemaakte uren, wat Baez zou hebben geweigerd. De advocaat stapte in augustus van dat jaar op. Een jaar later kreeg Weinstein een rekening van ruim een miljoen dollar (830.000 euro).

De advocaat van Baez laat aan Fox weten dat Weinstein een juridische blunder maakt door zijn geld terug te vragen. Daarmee zou hij namelijk de geheimhoudingsplicht van Baez als advocaat inzake zijn cliënt Weinstein teniet doen. "Weinstein heeft de weg vrijgemaakt voor de openbaring van belastende uitspraken die hij heeft gedaan", zo dreigde de raadsman.