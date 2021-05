Een anonieme aanklager van acteur Kevin Spacey moet van de rechter zijn identiteit onthullen aan de rechtbank als hij zijn zaak wil voortzetten, meldt Variety. Het slachtoffer wil anoniem blijven omdat hij bang is dat zijn posttraumatische stressstoornis weer opspeelt.

De anonieme aanklager staat enkel bekend als 'CD' en wordt bijgestaan door acteur Anthony Rapp, die ook een aanklacht tegen de acteur indiende.

'CD', die nu in de vijftig is, zegt dat de nu 61-jarige Spacey hem in de jaren tachtig seksueel heeft misbruikt. Hij was toen veertien jaar oud. 'CD' diende de aanklacht afgelopen september in en vraagt om een schadevergoeding van zo'n 33 miljoen euro.

Spacey, onder meer bekend uit de serie House of Cards, is door meerdere mensen beschuldigd van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Rapp kwam daarmee in 2017 als eerste naar buiten. Minstens acht personen hebben hun verhaal gedaan. Als gevolg hiervan beëindigde Netflix de samenwerking met Spacey.