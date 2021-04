Esmé Bianco, bekend van haar rol in Game of Thrones, heeft volgens TMZ vrijdag een aanklacht ingediend tegen Marilyn Manson. De actrice zegt dat zij in een periode van ruim tien jaar onder meer gemarteld en verkracht is door de zanger.

Bianco (38) vertelt dat ze Manson in 2009 leerde kennen, toen zij een rol speelde in een van zijn videoclips.

De artiest vertelde haar toen dat zij dag en nacht bij hem moest zijn en hij dwong haar alcohol en drugs te gebruiken. Ook mishandelde hij haar en volgens de actrice zou hij haar zelfs hebben geëlektrocuteerd.

Volgens Manson hoorde dit allemaal bij de videoclipopnames. De twee hadden vervolgens tien jaar lang een seksuele relatie. Bianco zegt dat de zanger haar gedurende deze tijd meerdere malen mishandeld heeft en haar ook heeft gedwongen om seksuele handelingen uit te voeren.

Een woordvoerder van Manson heeft nog niet op Bianco's verhaal gereageerd.

Manson ontkent alle beschuldigingen

Sinds actrice Evan Rachel Wood begin februari via sociale media heeft laten weten jarenlang misbruikt en mishandeld te zijn, volgden meer vrouwen met gelijksoortige verhalen. Manson ontkent de beschuldigingen.

Hij is sindsdien niet meer in het openbaar gezien, al leefde hij daarvoor sowieso al meer in de nachtelijke uren en sliep hij vaak overdag. Volgens de bron houdt de zanger dat voorlopig zo en wil hij niet in het openbaar gezien worden. Ook zou de artiest beveiliging hebben ingeschakeld.

Nadat de verhalen over Manson naar buiten zijn gekomen, heeft zowel zijn platenmaatschappij als management hem aan de kant gezet. Zijn vrouw Lindsay Usich, een paar vrienden, zijn assistent en zijn juridische team staan achter hem.