Noel Clarke (45), bekend van rollen in Star Trek: Into Darkness en Brotherhood, is door twintig vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie en pesterijen. The Guardian deed onderzoek naar de aantijgingen van het misbruik, dat zou hebben plaatsgevonden tussen 2004 en 2019. Clarke ontkent de beschuldigingen.

Clarke zou vrouwen op ongepaste manier hebben aangeraakt, hen seksueel hebben geïntimideerd en gepest en ook zou de acteur expliciete foto's en video's van zichzelf hebben gedeeld, zonder dat hierom werd gevraagd.

"Gedurende mijn carrière, die al twintig jaar duurt, heb ik inclusiviteit en diversiteit altijd als een van de belangrijkste waarden gezien", luidt Clarke's reactie. "Ik heb nooit meegemaakt dat iemand een klacht over mij indiende. Als een collega zich ooit oncomfortabel of niet gerespecteerd voelde tijdens onze samenwerking, dan bied ik daarvoor mijn oprechte excuses aan. Ik ontken dat ik ooit iemand seksueel heb geïntimideerd en zal mezelf ook verdedigen tegen deze valse beschuldigingen."

Het advocatenteam van Clarke heeft gereageerd op de aantijgingen. Hierin wordt alleen bevestigd dat de acteur ooit eens een misplaatste opmerking heeft gemaakt tegenover een van deze vrouwen, maar de rest van de beschuldigingen wordt ontkend.

De managers van de acteur hebben inmiddels laten weten Clarke niet meer te willen vertegenwoordigen.

Acteur moet BAFTA-award inleveren

Clarke werd recentelijk nog bekroond met een BAFTA-award voor zijn gehele oeuvre. Met zijn eigen productiebedrijf maakte de acteur, regisseur en producent meerdere films waarin diversiteit centraal staat, wat door de BAFTA-organisatie geprezen werd.

Nadat bekend werd dat Clarke deze prijs zou krijgen, heeft de organisatie van de Britse filmprijzen diverse anonieme meldingen gehad over zijn vermeende gedrag. Omdat hier geen bewijs bij werd geleverd, werd besloten om de prijs alsnog toe te kennen. Daar komen ze nu op terug: de prijs wordt teruggetrokken en ook mag Clarke geen deel meer uitmaken van de BAFTA-commissie.

'We hebben slachtofferhulpdeskundige ingeschakeld'

"We nemen dit heel serieus", reageert de organisatie nu. "We hebben de mensen die contact met ons hebben opgenomen aangemoedigd om de kwestie aan autoriteiten te melden en hebben ook een onafhankelijke deskundige op het gebied van slachtofferhulp ingeschakeld om hen professioneel advies te geven."

Clarke geldt in het Verenigd Koninkrijk als een van de bekendste acteurs en verwierf bekendheid met de door hem geregisseerde trilogie Kidulthood, Adulthood en Brotherhood. Ook speelde hij in bekende series als Dr Who en Bulletproof.