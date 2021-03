Een vrouw heeft voormalig filmproducent Harvey Weinstein aangeklaagd wegens poging tot seksueel misbruik, meldt TMZ zondag op basis van rechtbankdocumenten.

Volgens Hayley Gripp zou Weinstein in 2012 geprobeerd hebben haar aan te randen in een hotel in het Amerikaanse Beverly Hills. Hij zou daarbij hulp hebben gekregen van een vrouwelijke assistent.

Gripp beweert dat ze het bewustzijn verloor nadat ze wijn had gedronken tijdens een ontmoeting met Weinstein. Toen de actrice uit onder meer de misdaadserie CSI: Las Vegas ontwaakte, zou hij zich boven op haar hebben bevonden.

Terwijl ze zich vrijvocht, zou Gripp de filmproducent met haar nagels hebben verwond aan diens scrotum. Zijn assistent zou volgens Gripp tijdens het vermeende incident op de uitkijk hebben gestaan.

Weinstein ontkent de beschuldigingen en beweert Gripp niet te kennen. Hij noemt de beweringen van Gripp "verbazingwekkend onbetrouwbaar en gekunsteld" en overweegt op zijn beurt juridische stappen.

In maart 2020 werd Weinstein veroordeeld tot 23 jaar cel voor verkrachting en aanranding in andere zaken. Ook daarna werd de hij meerdere malen aangeklaagd wegens seksueel misbruik.