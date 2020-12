Harvey Weinstein hoeft voorlopig niet in de rechtbank van Los Angeles te verschijnen. Een rechter heeft een hoorzitting van de gevallen filmproducent, die in New York vastzit voor verkrachting en seksueel misbruik, verplaatst naar april.

De gezondheidstoestand van de 68-jarige Weinstein zou zo verslechterd zijn dat hij de reis van New York naar Los Angeles niet veilig kan maken, zo lieten zijn advocaten vrijdag tijdens een digitale hoorzitting weten.

Weinstein wordt in Los Angeles door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. In oktober dienden twee slachtoffers nog eens zes aanklachten in. Drie daarvan zijn vermeende verkrachtingen die meer dan tien jaar geleden in Beverly Hills zouden hebben plaatsgevonden.

De filmproducent zou ergens tussen september 2004 en september 2005 een vrouw in een hotelkamer hebben verkracht. Ook zou hij tussen november 2009 en november 2010 tweemaal een andere vrouw hebben verkracht.

Momenteel zit Weinstein in de buurt van Buffalo, New York al een celstraf van 23 jaar uit wegens verkrachting en seksueel misbruik. In Los Angeles hangt hem een straf van 29 jaar boven het hoofd. Weinstein heeft tot dusver alle aantijgingen ontkend.