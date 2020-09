Anthony Rapp, de acteur die in 2017 in een interview vertelde over vermeend seksueel misbruik door Kevin Spacey, heeft de 61-jarige acteur volgens TMZ aangeklaagd. Daarnaast zegt ook een andere man, die anoniem wil blijven, dat hij als minderjarige door Spacey is misbruikt.

Beide mannen waren destijds minderjarig. Rapp, bekend van onder meer Star Trek: Discovery, heeft volgens de aanklacht psychische schade opgelopen en nog altijd last van depressie en angsten. Hij zegt dat het misbruik ervoor heeft gezorgd dat hij niet meer wilde acteren en dat hij veel medische kosten heeft gemaakt om te kunnen herstellen van zijn trauma.

Een andere man, die zijn naam niet bekend wil maken, klaagt Spacey eveneens aan. Hij zegt op veertienjarige leeftijd orale seks en geslachtsgemeenschap met hem te hebben gehad. Verdere details over zijn aanklacht zijn nog niet bekend.

In een interview met Buzzfeed vertelde Rapp in 2017 dat hij in 1986 de toen 26-jarige Spacey ontmoette, die destijds een onbekende acteur was en die hem uitnodigde voor een feestje bij hem thuis. Rapp bleek de enige minderjarige te zijn en ging uit verveling televisie kijken in de slaapkamer.

Spacey zocht toenadering toen de andere gasten vertrokken waren. "Hij tilde me op, legde me op bed en klom boven op me, op een seksuele manier", aldus Rapp. Hij duwde de acteur van zich af en verliet hevig geschrokken het appartement. De beschuldiging leidde ertoe dat Spacey uit de kast kwam en ook door andere mannen werd beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik.

Netflix stopte vlak daarna de samenwerking met de acteur, die de hoofdrol speelde in de serie House of Cards. Een van de vermeende slachtoffers klaagde Spacey aan, maar de acteur werd niet vervolgd omdat de man in kwestie inmiddels overleden was. Ook een andere aanklacht werd later ingetrokken.