Rose McGowan beschuldigt regisseur en schrijver Alexander Payne van seksueel misbruik toen ze vijftien jaar oud was. De actrice zei eerder al dat ze als tiener is misbruikt door een regisseur, maar noemde toen niet zijn naam. In een bericht op Twitter doet ze dat nu wel.

"Alexander Payne. Je liet me een softcore porno zien die jij geregisseerd had onder een andere naam. Ik herinner me jouw appartement in Silverlake. Je bent goed bedeeld. Je liet me achter op de straathoek naderhand. Ik was vijftien", aldus de actrice, bekend uit onder meer Charmed, op Twitter.

In een WhatsApp-conversatie met Variety vertelt McGowan dat ze er kapot van is en excuses wil van de regisseur. Ze is er naar eigen zeggen niet op uit zijn carrière kapot te maken.

In gesprek met Ronan Farrow in 2018 vertelde McGowan al eens over het incident, maar noemde de regisseur toen niet bij naam. Ze vertelde dat ze destijds niet goed besefte wat er was gebeurd, maar dat er sprake was van verkrachting.

Payne, bekend als regisseur en schrijver van onder meer The Descendants en Sideways, waarvoor hij beide als screenwriter een Oscar won, heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.