De advocaat van Cuba Gooding jr, Peter Toumbekis, heeft donderdag een opvallende uitspraak gedaan tijdens een hoorzitting in de misbruikzaak die is aangespannen tegen de acteur. Volgens hem zouden vrouwen met kleine borsten vaak "waanvoorstellingen" hebben, meldt TMZ. Gooding jr. is door 22 vrouwen aangeklaagd wegens seksueel wangedrag.

De acteur en zijn juridische team verschenen in een gerechtsgebouw in Manhattan voor een voorlopige hoorzitting. De zitting kreeg een vreemde wending toen een van zijn advocaten, Toumbekis, beweerde dat de negatieve gevoelens van een vrouw over haar borsten van invloed kunnen zijn op haar perceptie van de realiteit omtrent aanranding.

Toumbekis bracht dit aan de orde omdat een van de vermeende slachtoffers ooit een blog schreef over de eigenwaarde en lichaamsproblemen van vrouwen. Het lijkt er volgens TMZ op dat hij haar woorden gebruikt als uitgangspunt voor zijn theorie en zo de suggestie wekt dat de aanklager een handeling heeft opgevat als aanranding vanwege de grootte van haar borsten.

Verslaggevers vroegen Gooding jr. te reageren op de uitspraak van zijn advocaat, maar hij verwijderde slechts zijn mondkapje om een Black Lives Matter-symbool te onthullen.

De Oscar-winnaar, onder meer bekend door Jerry Maguire, Pearl Harbor en de serie American Crime Story, pleitte afgelopen oktober onschuld voor zes aanklachten wegens seksueel wangedrag. Als Gooding jr. schuldig wordt bevonden, zou hij een maximale celstraf van een jaar en drie maanden kunnen krijgen.