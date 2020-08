Drie mannen zijn aangehouden omdat zij vrouwen zouden hebben geïntimideerd die getuigen in de misbruikzaak rond R. Kelly. De mannen zouden hen volgens TMZ onder meer hebben gechanteerd en bedreigd.

Richard Arline, die zegt bevriend te zijn met de zanger, zou een van de vermeende slachtoffers een half miljoen dollar hebben aangeboden (ruim 400.000 euro) als zij zich zou terugtrekken uit de zaak.

Donnell Russell, die zegt manager, adviseur en vriend van Kelly te zijn, zou hebben gedreigd om seksueel getinte foto's en details uit het seksleven van een van de getuigen op straat te gooien als zij haar aanklacht niet intrekt. De derde man heet Michael Williams en zegt familie te zijn van Kelly's voormalig woordvoerder. Williams zou de auto van een van de vermeende slachtoffers in brand hebben gestoken.

De advocaat van de zanger zegt dat Kelly "niets met deze acties te maken heeft". "Hij heeft niemand geprobeerd te intimideren en ook anderen niet aangespoord dit te doen."

Kelly zit vast in het Chicago Metropolitan Correctional Center, waar hij zijn processen afwacht. Hij wordt onder meer verdacht van afpersing en seksueel wangedrag en zal in oktober voor de rechter staan in Chicago.

De 52-jarige zanger wordt beschuldigd van tientallen gevallen van seksueel wangedrag in Illinois, Minnesota en New York. De zanger heeft alle aanklachten ontkend.