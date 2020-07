Het Openbaar Ministerie van de staat New York heeft een akkoord bereikt over een schadevergoeding van 18,8 miljoen dollar (ongeveer 17 miljoen euro) voor meerdere vrouwen die voormalig filmproducent Harvey Weinstein beschuldigen van seksueel misbruik, meldt de openbaar aanklager van de staat woensdag op Twitter. De advocaten van zes van de vrouwen zijn echter ontevreden over de voorgestelde schikking.

"Na al die kern dat ze zijn lastiggevallen, bedreigd en gediscrimineerd krijgen deze overlevenden eindelijk iets van gerechtigheid", aldus openbaar aanklager Laetitia James over de door haar bereikte schikking. James meldt ook dat de zwijgclausules die sommige vermeende slachtoffers van Weinstein gedwongen zouden hebben getekend niet meer van toepassing zijn door de overeenkomst.

De advocaten van zes van de betrokken vrouwen noemen de schikking "erg oneerlijk". "We zijn geschokt dat de openbaar aanklager een overwinningsronde loopt voor dit oneerlijke voorstel en zullen hier stevig tegen in protest gaan in de rechtszaal", aldus Douglas Wigdor en Kevin Mintzer. De raadslieden hebben er vooral moeite mee dat Weinstein door de schikking geen verantwoordelijkheid zou nemen voor zijn acties en de schadevergoeding niet uit eigen zak zou hoeven te betalen.

In maart werd Weinstein in New York veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en klaagden vervolgens andere vrouwen hem aan voor seksuele misdrijven. Ook in Los Angeles loopt een zaak tegen de 68-jarige voormalig filmproducent.