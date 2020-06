Justin Bieber heeft juridische stappen ondernomen tegen twee vrouwen die hem hebben beschuldigd van verkrachting. De zanger ontkende direct en eist nu in totaal 20 miljoen dollar (17,8 miljoen euro) van de vrouwen.

De zanger werd in de laatste week van juni beticht van seksueel misbruik door een vrouw op sociale media. De vrouw, die zich op Twitter Danielle noemde, zei in 2014 door Bieber te zijn verkracht in een hotel in de Texaanse stad Austin.

De zanger reageerde daar direct op door te vertellen dat hij niet in het betreffende hotel verbleef en met zijn toenmalige vriendin Selena Gomez in een Airbnb zat. In de rechtbankpapieren, in handen van TMZ, voegt hij verschillende papieren bij die gaan over de tijdelijke huurovereenkomst.

De tweede vrouw schreef op sociale media dat de zanger haar in mei 2015 zou hebben misbruikt in New York. Bieber reageerde ook daar direct op en zei dat de vrouw in kwestie een superfan is en hem altijd opwacht buiten hotels. Hij heeft haar echter nooit ontmoet, iets wat de vrouw zelf eerder schreef op sociale media.

In de rechtbankpapieren valt te lezen dat Bieber vermoedt dat de twee accounts door één en dezelfde persoon worden onderhouden. Volgens de zanger is de persoon erop uit om zijn imago te schaden.