That 70's Show-acteur Danny Masterson is door het openbaar ministerie in Los Angeles aangeklaagd voor verkrachting van drie vrouwen tussen 2001 en 2003, meldt CNN donderdag. De acteur is na zijn arrestatie vrijgelaten op borgtocht en moet op 18 september voorkomen in de zaak.

"Meneer Masterson is onschuldig", luidt de verklaring van Mastersons advocaat, Tom Mesereau. "We hebben er vertrouwen in dat hij zal worden vrijgesproken als al het bewijs naar boven is gekomen en getuigen hun zegje hebben kunnen doen."

De nu 44-jarige Masterson wordt beschuldigd van verkrachting van een toen 23-jarige vrouw tussen januari en december 2001 in zijn eigen huis in Hollywood. Ook zou hij, eveneens in zijn woning, in april 2003 een toen 28-jarige vrouw hebben verkracht.

Masterson zou zich ergens tussen oktober en december van dat jaar eveneens hebben vergrepen aan een toen 23-jarige vrouw. Twee andere beschuldigingen aan het adres van de acteur zijn niet meegenomen in de aanklacht omdat ze inmiddels zijn verjaard of niet te bewijzen zijn.

Masterson in 2017 door ex-vriendin beschuldigd van verkrachting

In december 2017 beschuldigde Mastersons ex-vriendin, actrice Bobette Riales, de acteur ervan haar meermaals verkracht te hebben. "Ik hoop te voorkomen dat dit ooit iemand anders overkomt", aldus de actrice.

Masterson speelde tussen 1998 en 2006 de rol van Steven Hyde in de comedy That 70's Show. Nadat in 2016 en 2017 beschuldigingen van seksueel wangedrag opdoken aan zijn adres verbrak zijn pr-agent de banden met de acteur en werd hij uit de Netflix-serie The Ranch geschreven.