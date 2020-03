Harvey Weinstein, die woensdagochtend (plaatselijke tijd) hoort wat zijn precieze straf wordt, bevindt zich inmiddels in de rechtbank van Manhattan in New York. De twee vrouwen die de Amerikaanse voormalige filmproducent wegens seksueel misbruik hebben aangeklaagd, hebben tegen de rechter gezegd dat zij nog dagelijks last ervaren van het misbruik.

Actrice Jessica Mann en productieassistent Miriam Haley mochten voor het vonnis werd uitgesproken nog eenmaal het woord nemen. Haley vertelde dat zij "emotioneel is beschadigd" door Weinstein.

"Het heeft diepe littekens bij me achtergelaten. Zowel mentaal als emotioneel", zei de productieassistent volgens Variety. "Hij heeft me niet alleen mijn gevoel van waardigheid als mens en vrouw afgenomen, maar het heeft ook mijn zelfvertrouwen verwoest."

Mann vertelde dat haar ervaring met Weinstein "een grote impact" op haar psyche heeft. "Als je verkracht wordt, dan heb je daar je hele leven last van."

Weinstein: 'Ik ben verward'

Volgens Variety had Weinstein, die werd binnengereden in een rolstoel, tijdens hun betogen een uitdrukking van "verbijstering en ongeloof" op zijn gezicht. De filmproducent, die ook het woord mocht nemen, zei "diep berouw" te voelen. Hij maakte niet duidelijk waarover hij berouw heeft.

Weinstein zei ook dat de #metoo-beweging "te ver gaat". "Ik ben verward", aldus de voormalige filmproducent. Hij denkt dat mannen door de beweging "in de war zijn" en dat ze niet meer weten wat wel en wat niet mag.

Weinstein kan maximaal 29 jaar celstraf krijgen

Weinstein werd eerder door de jury schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting in de derde graad (seks met een persoon zonder zijn of haar instemming, maar niet op gewelddadige wijze of onderdeel van een bewust patroon). Hij werd vrijgesproken van aanranding met een roofzuchtig motief en verkrachting in de eerste graad.

De voormalige filmproducent kan 5 tot maximaal 29 jaar celstraf opgelegd krijgen.