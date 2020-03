Harvey Weinstein heeft jaren geleden in een mailwisseling de wens geuit dat hij Jennifer Aniston het liefst zou zien verdwijnen. Dat schrijft Variety op basis van rechtbankdocumenten.

Weinstein, die woensdag zijn straf te horen krijgt, werd in oktober 2017 door een journalist van The National Enquirer gevraagd of hij actrice Jennifer Aniston zou hebben betast.

De filmproducent ontkende, maar ventileerde wel zijn mening over de actrice: "Jen Anniston zou vermoord moeten worden." De mailwisseling is onderdeel van een meer dan duizend documenten omvattend archief over Weinstein, dat in aanloop naar de dag van de strafuitspraak werd geopend.

Onder de documenten bevinden zich talloze mails van Weinstein gericht aan mensen op topposities binnen en buiten de entertainmentwereld, waaronder aan Amazon-baas Jeff Bezos.

Niet alleen Weinstein, maar ook een woordvoerder van Aniston liet aan Variety weten dat de actrice nooit door de filmproducent is betast.