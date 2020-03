Los Angeles Opera, een bedrijf dat Plácido Domingo mede heeft opgericht, concludeert na onderzoek dat tien aanklachten tegen de operazanger geloofwaardig zijn. Volgens het onderzoeksrapport zijn de ontkenningen van Domingo over de aanklachten "oprecht maar in sommige gevallen minder geloofwaardig", meldt The New York Times dinsdag.

Los Angeles Opera liet tien aanklachten van seksueel wangedrag door Domingo onderzoeken. Die voorvallen zouden plaats hebben gevonden tussen 1986 en 2019.

Volgens het bedrijf zouden sommige vrouwen die de beschuldigingen hebben geuit geen last van naweeën hebben na het vermeende wangedrag, waar andere lieten weten getraumatiseerd te zijn door het gedrag van de operazanger.

Domingo heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft zich laten ondervragen door de onderzoekers. De operazanger heeft hierbij steeds volgehouden dat alle contacten met de vrouwen met wederzijdse instemming plaatsvonden. De onderzoekers vonden zijn ontkenning van wangedrag "oprecht, maar niet in alle gevallen geloofwaardig".

Eind februari nam Domingo in een verklaring "volledige verantwoordelijkheid" voor de aanklachten wegens seksueel misbruik tegen hem.

Twee dagen later nuanceerde de 79-jarige operazanger zijn verklaring: "Ik heb me nooit agressief gedragen tegenover wie dan ook en heb nooit met opzet iemands carrière proberen te belemmeren", aldus Domingo, die sinds oktober niet meer verbonden is aan Los Angeles Opera.